Van Hanegem: ‘In Rotterdam leek het toch ook niet op een normaal land?’

Zondag, 21 november 2021 om 22:17 • Laatste update: 22:26

Willem van Hanegem is klaar met de maatschappelijke discussie over het WK in Qatar. De oud-international schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat hij het niet nodig acht dat spelers of trainers een statement maken tegen de erbarmelijke en onmenselijke omstandigheden waarin arbeiders de stadions in het land speelklaar moeten maken.

“Over precies een jaar begint het WK in Qatar en wij zijn er bij. Dat is mooi”, zo opent de Kromme zijn column. "Het vervelende is wel dat al die mensen vanaf nu geen moment meer onbenut laten om eens lekker over de situatie in Qatar te beginnen. Bondscoach Louis van Gaal doet echt niet alles goed, maar ik ben het roerend met hem eens als hij zegt dat het niet aan hem of aan de spelers is om daar voortdurend iets over te roepen.”

“Ja, hoor ik dan: er moet nu eindelijk eens een speler zijn die zegt ‘ik ga niet mee’. Nou, dan gaat er gewoon een ander mee, lekker belangrijk” vervolgt Van Hanegem. “En altijd maar dat gezever: ‘Als een speler of trainer iets roept, dan heeft het pas echt impact’. Daar word ik zo moe van.” Nadat Oranje zich dinsdagavond kwalificeerde voor het WK, werden Van Gaal en Georginio Wijnaldum gevraagd hoe ze dachten over de politieke controverses rondom het WK in Qatar. Ze wilden allebei geen inhoudelijke reactie geven. Van Gaal stelde dinsdag dat er 'overal wel wat' aan de hand is en verwees naar de moord op Peter R. de Vries in Nederland.

“Van Gaal had helemaal gelijk door te zeggen dat er overal ter wereld dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen”, stelt de columnist. “Wij moeten altijd maar haantje de voorste zijn met onze protesten, maar als je op vrijdagavond door het centrum van Rotterdam liep, had je vast ook niet het idee dat je in een normaal land was toch? Van Gaal hoeft de situatie in Qatar niet te benoemen voor dat groepje mensen dat het keer op keer vraagt en straks zelf als eerste in het vliegtuig zit om daar lekker in de zon vier weken te verblijven.”