Giovanni van Bronckhorst keert als trainer terug bij oude liefde Rangers

Donderdag, 18 november 2021 om 17:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:01

Giovanni van Bronckhorst is de nieuwe hoofdtrainer van Rangers, zo maakt de Schotse club bekend. De voormalig middenvelder van de club volgt Steven Gerrard op, die onlangs werd aangesteld als nieuwe manager van Aston Villa. De nieuwe oefenmeester van Rangers kan zondagmiddag al op de bank zitten, wanneer zijn club het opneemt tegen Hibernian in de halve finale van de Schotse beker.

Het bleef lang onduidelijk of Van Bronckhorst of medekandidaat Frank Lampard er met de job vandoor zou gaan, maar de Nederlander trekt dus nu aan het langste eind. Vrijdagavond meldde de Daily Record al dat Van Bronckhorst de front-runner was om het stokje van Gerrard over te nemen. De Schotse krant wist te melden dat Van Bronckhorst wel degelijk geïnteresseerd was, maar alleen zijn jawoord wilde geven als hij genoeg geld zou krijgen om te investeren op de transfermarkt en zijn eigen technische staf mocht samenstellen. Gerrard nam zijn volledige staf mee naar Aston Villa, waardoor de ruimte vrijkwam voor Van Bronckhorst om zijn helpers aan te wijzen. Jan Wouters, de assistent-trainer van de oefenmeester bij Feyenoord, zou onder anderen in beeld zijn.

Van Bronckhorst had afgelopen zaterdagmiddag ‘positieve gesprekken’ met de clubleiding van the Gers in Londen. De 106-voudig international sprak onder anderen met technisch directeur Ross Wilson over zijn visie en de toekomstplannen van de club. Dat er niet direct een knoop werd doorgehakt, hing af van het gesprek met Lampard, dat diezelfde avond nog plaatsvond. Nu is dus alsnog de keuze op Van Bronckhorst gevallen, die tussen 1998 en 2001 al als speler onder contract stond in Schotland en er vijf hoofdprijzen in de wacht sleepte.

"Ik ben dolblij om als trainer terug te keren bij Rangers", reageert Van Bronckhorst op zijn aanstelling. "Ik mag van geluk spreken om samen te werken met een sterke selectie, die er goed voor staat om op alle vlakken mee te strijden. Ik zie ernaar uit om samen met Ross Wilson en het clubbestuur voort te bouwen op het werk dat al is verricht door de club." Wilson zelf noemt Van Bronckhorst iemand die 'gerespecteerd wordt in Europa' en zijn strepen als trainer heeft verdiend. "Hij heeft zich bewezen als winnaar, hij kent de club, hij kent de kwaliteit van de ploeg en hij past volledig binnen onze aanpak."

In een eerder stadium vielen voormalig Rangers-middenvelder Gennaro Gattuso (clubloos), Kjetil Knutsen (Bodö/Glimt) en Alexander Blessin (KV Oostende) al af als kandidaten voor het hoofdtrainerschap in Glasgow. Het wordt voor Van Bronckhorst zijn eerste klus sinds zijn vertrek bij het Chinese Guangzhou R&F in december 2020. De oud-linksback werkte daarvoor vier seizoenen succesvol als trainer van Feyenoord en werd in 2017 landskampioen met de Rotterdamse club. Ook won Van Bronckhorst twee keer de TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal met Feyenoord.