Toon Gerbrands wil Eredivisie stilleggen en noemt twee argumenten

Dinsdag, 16 november 2021 om 17:41 • Yanick Vos

PSV wil dat de Eredivisie wordt stilgelegd. Algemeen directeur Toon Gerbrands heeft via het clubkanaal een statement naar buiten gebracht over de wens om niet verder te voetballen nu fans niet welkom zijn door de huidige coronamaatregelen. Gerbrands roept op om uitstel van de wedstrijden en heeft daar naar eigen zeggen twee argumenten voor.

“Eén: de supporters en de sponsoren”, aldus Gerbrands bij PSV TV. “Die hebben ons vorig jaar op een ongelooflijk goede manier geholpen. Wij zullen er alles aan doen om met hen samen op te trekken, zodat ze zo veel mogelijk duels van PSV kunnen bekijken. Het tweede is gewoon financieel. Je gooit elke wedstrijd een miljoen euro weg. We moeten het zelf weer op gaan lossen. Dat is gewoon sneu geld, terwijl je er zelf niet veel aan kunt doen. Het uitstellen van wedstrijden zou betekenen dat de overheid ons ook niets hoeft te compenseren. En het geeft supporters de kans om mooie wedstrijden van PSV te zien. Dát is onze argumentatie.”

Ondanks de wens van Gerbrands is het volgens het Algemeen Dagblad zeer aannemelijk dat er komend weekend gewoon gevoetbald gaat worden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Een meerderheid van de clubs, waaronder PSV, gaf afgelopen weekend nog de voorkeur aan het stilleggen van de competitie voor drie weken. Dinsdagochtend heeft een videocall naar verluidt andere inzichten gegeven. Met het spelen voor lege tribunes lopen clubs veel inkomsten mis, maar dankzij compensatieafspraken die er zijn gemaakt met ‘Den Haag’ lijken wedstrijden in ieder geval aankomend weekend gewoon doorgang te vinden, zo klinkt het.

Naar verwachting neemt de KNVB woensdag een beslissing over het al dan niet uitstellen van de komende twee speelronden in het betaald voetbal. De bond onderzoekt volgens de NOS momenteel de mogelijkheden van een competitiestop. Onder meer Ajax-trainer Erik ten Hag heeft als voorkeur om door te voetballen. “Er komt een cruciale fase aan voor de clubs die Europees spelen. Het is belangrijk dat Nederland daarin goed presteert en dus van belang dat spelers hun ritme behouden. In dat licht bezien is het wellicht beter om door te voetballen”, zei Ten Hag zondag bij ESPN.