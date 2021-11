Feyenoord verrast Ronnie Flex en Demi de Boer; Ronald de Boer gaat stuk

Maandag, 15 november 2021 om 18:54 • Laatste update: 19:26

Feyenoord heeft met een knipoog gereageerd op socialmediaposts van Ronnie Flex en Demi de Boer over hun pasgeboren dochtertje Rémi. Hoewel het meisje pas twee weken oud is, is ze nu al verwikkeld in een eeuwenoude voetbalstrijd: wordt ze supporter van Feyenoord of Ajax? Haar vader is een bekende aanhanger van Feyenoord, maar haar moeder is de dochter van Ronald de Boer. Feyenoord hoopt uiteraard dat Rémi opgroeit met de Rotterdamse club.

Op de Instagram Stories van Demi was begin deze maand te zien dat Ronnie een Feyenoord-rompertje had gekocht voor hun dochter. "Ik vroeg of hij een broodje wilde halen en toen kwam hij terug met dit", schreef ze bij de foto. Vervolgens publiceerde een screenshot van een WhatsApp-gesprek met haar vader, die op zijn beurt een Ajax-shirtje voor Rémi had gekocht. "Revenge", schreef ze lachend bij die foto. Feyenoord heeft de berichten meegekregen en besloot een Feyenoord-pakket op te sturen naar de kersverse ouders. Ronell Plasschaert, zoals Ronnie Flex in werkelijkheid heet, heeft een foto van het pakket en de daarbij horende brief gedeeld op sociale media.

"Beste Ronell en Demi, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochtertje Rémi! We hebben vernomen dat Demi niet wil dat jullie dochter met Feyenoord opgroeit, omdat Rémi's opa een rijk verleden bij Ajax heeft. Wij kiezen in deze discussie (uiteraard) de kant van Ronell, want ons hart klopt sneller voor die club van rood-wit-zwart", schrijft Feyenoord. "Daarom sturen wij jullie dit Feyenoord-pakket, vol leuke spulletjes voor jullie Rémi. We hebben naast de babyspulletjes en mooie Kameraadjes-sjaal nog iets in het pakket gestopt: het Coentje Doeboek voor Nori (het andere dochtertje van Ronnie, red.). Hiermee hopen we niet alleen een mooi plekje in huize Plasschaert-De Boer, maar ook in jullie harten te kunnen veroveren."

"Geniet hoe dan ook van deze mooie tijd samen! We hopen jullie snel een keer met Rémi in De Kuip te mogen verwelkomen", beëindigt de club de brief. "Wat een club", reageert Ronnie zelf via zijn Instagram-account. "Dankjewel voor de mooie cadeaus. Dit is toch prachtig, Ronald de Boer?" Ronald reageert lachend en met applaus op de actie van Feyenoord. De club heet Rémi in een reactie welkom bij de club, maar Demi de Boer lijkt iets minder enthousiast. "Niet raar opkijken als dit pakket ineens zoek is", schrijft ze met een knipoog.