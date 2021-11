Servië pijnigt Portugal op spectaculaire wijze; Tadic speelt hoofdrol

Zondag, 14 november 2021 om 22:37 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:47

Servië heeft zich zondagavond op spectaculaire wijze geplaatst voor het WK 2022. De ploeg van bondscoach Dragan Stojkovic had een overwinning in en tegen Portugal nodig om de groepswinst te claimen en slaagde erin een 1-0 achterstand om te buigen in 1-2 overwinning. Dusan Tadic scoorde en leverde de assist bij het winnende doelpunt. Door de zege eindigt Servië met twintig punten bovenaan, terwijl Portugal (achttien punten) de play-offs ingaat.

Nemanja Gudelj leek te zijn vergeten dat hij een beslissend kwalificatieduel speelde. Na amper anderhalve minuut spelen liet de voormalig speler van AZ en Ajax zich de bal kinderlijk eenvoudig ontfutselen door Bernardo Silva; Renato Sanches pikte op en schoot het leer hard en laag achter Predrag Rajkovic. Servië móest echter winnen om zich te kwalificeren en ging direct op jacht naar de gelijkmaker. In de twaalfde minuut kwam Dusan Vlahovic gevaarlijk dichtbij: van dichtbij ramde de aanvaller van Fiorentina op de paal. Portugal was het helemaal kwijt en liet de bezoekers dreigender en dreigender worden. Zo kwam aanvoerder Tadic een teenlengte tekort om alleen voor Rui Patrício te eindigen. Even later wist de Ajacied de Portugese doelman wél te verschalken.

Tadic kreeg de bal op de rand van het zestienmetergebied en vuurde een houdbaar lijkende bal op Rui Patrício af. De bal werd echter van richting veranderd, waarna de sluitpost van AS Roma het leer op beschamende wijze door zijn handen glippen. Portugal mocht een minuut voor rust bovendien opgelucht ademhalen toen een doelpunt van Vlahovic afgekeurd werd en zal blij zijn geweest met het fluitsignaal van Daniele Orsato voor de pauze. Bondscoach Stojkovic rook bloed: na de onderbreking bracht de Servische bondscoach met Aleksandar Mitrovic een extra spits voor gebeten hond Gudelj. De Portugezen kwamen echter beter in de wedstrijd.

Het spel ging over en weer en het was gissen aan welke kant de vervolgtreffer zou vallen. Santos liet zijn ploeg niet achterover hangen: met nog twintig minuten op de klok bracht hij Bruno Fernandes om een doorbraak te forceren. Voor Servië begon de tijd te dringen, waardoor het meer ruimte ging weggeven. De Portugezen werden daardoor gevaarlijker, maar de grootste kans was voor Mitrovic aan de overkant. Zijn kopbal scheerde rakelings naast. Portugal dacht de buit binnen te hebben, tot het in de blessuretijd het deksel op de neus kreeg. Uitblinker Tadic slingerde de bal hoog voor, waar Mitrovic met zijn kopbal een tactische meesterzet bleek: 1-2. Servië eindigt zo met twintig punten uit acht duels op een eerste plek in Groep A; Portugal moet hopen op een WK-ticket via de play-offs.