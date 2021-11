‘Frenkie de Jong keek hem af en toe aan, zo van: waar héb je het over?’

Frenkie de Jong kreeg onder trainer Jurgen Streppel weinig kansen bij Willem II, maar zijn talent was voor zijn medespelers duidelijk zichtbaar op het trainingsveld. In De Gouden Jongens Podcast blikt Dico Koppers terug op zijn kennismaking met de middenvelder. Koppers speelde tussen 2015 en 2017 in Tilburg; in de eerste seizoenshelft van 2015/16 werd De Jong door Ajax verhuurd aan Willem II.

De Amsterdammers hadden De Jong in de zomer van 2015 overgenomen van Willem II, na één gespeelde wedstrijd in de Eredivisie, en hadden het idee om hem via een verhuurperiode bij zijn oude club te laten rijpen. Op huurbasis kwam hij echter opnieuw tot slechts één duel voor Willem II. Hij zou eigenlijk het gehele seizoen verhuurd worden, maar werd vanwege het gebrek aan speeltijd in de winter al teruggehaald door Ajax. Wel trainde hij regelmatig mee met het eerste elftal, weet Koppers nog.

"Frenkie trainde best vaak bij ons", vertelt de 29-jarige linksback, die niet meer als profvoetballer speelt en inmiddels uitkomt voor de amateurs van Ajax. "Ik wist niet wat ik zag. Op de training speelden we elf tegen elf. Frenkie speelde bij de wissels, dribbelde iedereen voorbij en scoorde. Maar Streppel werd af en toe helemaal gek richting Frenkie. ‘Frenkie, zo speelt de tegenstander toch ook niet?’, riep hij dan. Het boeide Frenkie echt helemaal niks. Die was alleen maar lekker aan het voetballen en plezier aan het hebben."

De Jong was pas net achttien jaar, maar liet zich niet makkelijk imponeren door de kritiek van zijn trainer. "Hij had al echt zijn eigen karakter. Het boeide hem helemaal niks. Dat bedoel ik totaal niet op een negatieve manier. Hij voetbalde gewoon zoals hij dat wilde en het ging ook altijd goed", aldus Koppers. "Hij wist heel goed wat hij wel en niet kon. Af en toe keek hij ook naar Streppel, zo van: Ja, waar héb je het over? Dat vond ik zo mooi. Als zeventienjarig jochie had hij gewoon schijt, ondanks dat Streppel heel boos kan kijken."

In de kleedkamer werd onderling weleens verbazing geuit over het feit dat De Jong weinig kansen kreeg. "Zeker, ja. Op dat moment stonden we rond de vijftiende, zestiende plek. Als we een subtopper waren geweest, en goed voetbal speelden, had Frenkie honderd procent gespeeld. Maar in de situatie waarin de club zat, durfde Streppel het gewoon niet aan. Ikzelf had Frenkie altijd opgesteld." Uiteindelijk verkaste de getalenteerde middenvelder formeel voor één euro naar Ajax. "Het grootste litteken in vijf jaar Willem II," zo kwalificeerde Berry van Gool de transfer ooit in een interview met het Brabants Dagblad.

De toenmalig algemeen directeur baalde er duidelijk van dat de inmiddels 36-voudig international van Oranje zo weinig speeltijd kreeg: "Maar het klikte niet tussen hem en Streppel", zei hij. Dat De Jong weinig minuten maakte, had volgens Streppel ‘niet louter’ met diens leeftijd te maken. "Ook met de situatie waarin Willem II zat. Er werden andere dingen gevraagd dan De Jong kon brengen," zei Streppel enkele jaren geleden tegen Voetbalzone. Streppel en De Jong voerden in die tijd geregeld gesprekken over de positie van het talent.

De oefenmeester zag in hem een controlerende middenvelder, terwijl De Jong voor zichzelf een meer aanvallende rol in gedachten had. "Het was geen moeilijke jongen, maar wel iemand die heel goed wist wat hij wilde," vertelt Streppel. "In zijn laatste jaar bij Willem II merkte je dat hij wat ongeduldiger werd. Uiteindelijk was hij in Tilburg ook doorgebroken, maar je gaat niet van Willem II naar de internationale top. Frenkie is ook echt een typische Ajax-speler, iemand die met bravoure speelt."