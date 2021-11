‘Dani Alves deze week in gesprek over terugkeer bij Barcelona’

Woensdag, 10 november 2021 om 07:43 • Yanick Vos

Daniel Alves keert mogelijk terug bij Barcelona, waar hij acht succesvolle seizoenen speelde. De 38-jarige Braziliaanse rechtsback heeft volgens UOL Esporte deze week een ontmoeting met de Catalaanse clubleiding om te praten over een rentree in het Camp Nou. Volgens de berichtgeving staan beide partijen welwillend tegenover een nieuwe samenwerking, maar moeten contractdetails nog wel worden besproken. De routinier is transfervrij sinds zijn vertrek bij Sao Paulo in september.

Alves vertrok bij Sao Paulo vanwege onenigheid over zijn salaris en gaf vervolgens aan dat hij zich tot het einde van het jaar aan geen enkele club zou binden, maar voor Barcelona maakt de Braziliaan graag een uitzondering. De nieuwe trainer Xavi, met wie Alves van 2008 tot 2016 samenspeelde bij Barça, zet de deur voor de Braziliaan wagenwijd open. Wanneer beide partijen tot een akkoord komen over het salaris en de contractduur, lijkt niets een terugkeer van Alves in het Camp Nou in de weg te staan. Volgens diverse media is voor hem een rol weggelegd als mentor voor de jonge verdedigers in de selectie van Xavi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In oktober deed Alves nog een open sollicitatie naar een terugkeer naar Barcelona. “Het zou erg opportunistisch klinken om te zeggen dat Barça me nu nodig heeft”, vertelde de ervaren verdediger, die in 2016 uit het Camp Nou vertrok, aan Sport. “Ik heb gezegd dat wanneer Barcelona me nodig heeft en me wil, ik altijd open zou staan voor een terugkeer, ongeacht waar ik ben. De sympathie, liefde en respect die ik heb voor deze club is onbeschrijfelijk. Als Barça denkt dat ze me nodig hebben, moeten ze me maar bellen. Ik denk nog steeds dat ik bij veel clubs een bijdrage kan leveren, maar meer bij Barça vanwege het aantal jonge spelers dat ze nu hebben.”

Alves kende na zijn vertrek uit Catalonië succesvolle periodes bij Juventus en Paris Saint-Germain. Het vertrek bij Sao Paulo kwam kort nadat de Braziliaan op de Olympische spelen in Tokio de 43ste titel in zijn carrière won. Denken aan stoppen, doet Alves echter niet. “Ik zoek altijd naar een club die me in staat stelt om te concurreren met de groten, te strijden voor titels en beslissend te zijn waar ik ook ben. Andere opties overweeg ik niet”, laat hij weten. “Om die reden heb ik gekozen voor Sevilla, Barcelona en alle plaatsen waar ik ben geweest. Ik wil een winnende, vechtende en bewuste mentaliteit brengen, waar ik ook speel.”