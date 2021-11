Jürgen Klopp furieus na nederlaag: ‘Mijn god, ik ben je schoothondje niet’

Maandag, 8 november 2021 om 10:55

Jürgen Klopp heeft zich na afloop van de 3-2 nederlaag tegen West Ham United van zondagavond kritisch uitgelaten over de dienstdoende arbitrage. De manager van Liverpool vindt dat scheidsrechterlijke beslissingen zijn ploeg punten hebben gekost tegen the Hammers. Klopp reageerde furieus toen hem werd gevraagd of onder andere de eerste tegengoal onterecht was goedgekeurd.

West Ham kwam na vier minuten op voorsprong door een eigen doelpunt van doelman Alisson, die klaagde dat er bij de hoekschop een overtreding op hem was begaan door Angelo Ogbonna toen hij naar de bal ging. Het incident werd beoordeeld door de VAR, maar het doelpunt bleef staan. Liverpool kwam voor rust nog langszij via Trent Alexander-Arnold. Na rust trok de ploeg van trainer David Moyes de zege alsnog over de streep dankzij goals van Pablo Fornals en Kurt Zouma. Klopp zag hoe zijn ploeg in de slotfase niet verder kwam dan de aansluitingstreffer van Divock Origi.

Oei! West Ham United komt razendsnel op voorsprong! ??



Alisson zit er niet volledig bij en krijgt de goal vervolgens op zijn naam: 1-0 ??#ZiggoSport #PremierLeague #WHULIV pic.twitter.com/YET1wrSNRX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 7, 2021

Klopp klaagde dat de openingstreffer een cruciaal moment was voor zijn ploeg. De Duitse oefenmeester voelde zich in de steek gelaten door de scheidsrechter. "Bij de doelpunten en enkele andere situaties moeten andere beslissingen worden genomen”, zei hij tegen Sky Sports. “Bij de eerste goal van West Ham wordt er een overtreding op onze keeper gemaakt, de arm van Ogbonna gaat tegen de arm van Alisson, dus hoe kan hij hem vangen? Dat slaat nergens op. Wat kan Alisson doen? Dat is waarom de keeper beschermd wordt. Als een speler met zijn arm de lucht in gaat, is dat een belangrijk deel van het lichaam voor de keeper.”

Bij BBC Radio 5 Live liet hij een zelfde soort kritisch geluid horen. “We hebben het teruggekeken, Alisson wil voor de bal gaan. Ogbonna raakt Alisson met zijn arm, daardoor slaat Alisson de bal in zijn eigen doel”, aldus Klopp. “Er zijn landen waar iedereen zou zeggen dat dit een overtreding is. De keeper moet hulp krijgen, anders rent iedereen in dit soort situaties op de keeper af. Hij is degene die ervoor moet zorgen dat hij de bal vangt. De doelman heeft geen kans, want als hij duwt, is het een penalty.”

Klopp wees ook op een tackle op Jordan Henderson door Aaron Cresswell in de openingsfase van de wedstrijd. Henderson ging met de nodige pijn naar de grond, nadat Cresswell hem buiten het strafschopgebied van West Ham tackelde. “Die tackle van Aaron Cresswell op Jordan Henderson was roekeloos, ook al raakte hij de bal eerder aan. Op dat moment moet je lichaam onder controle hebben.” Gevraagd door een verslaggever of de verdediger van West Ham van het veld gestuurd had moeten worden, reageerde Klopp als volgt: "Mijn god, ik ben je schoothondje niet. Hopelijk heb je zelf ook een mening.”