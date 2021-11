Marco van Basten nog steeds niet overtuigd van Antony: ‘Waar ga je naartoe?’

Maandag, 8 november 2021 om 00:17 • Laatste update: 00:19

Marco van Basten loopt nog steeds niet weg met Antony. De analyticus erkent zondagavond bij Rondo dat de Braziliaan zijn goede momenten heeft, maar vindt dat hij nog te vaak de verkeerde keuzes maakt. Met name tegen mindere tegenstanders zou Antony volgens Van Basten vaker een simpelere oplossing kunnen vinden. Jan van Halst nuanceert de kritiek enigszins en schrijft de beslissingen van de creatieveling van Ajax vooral toe aan ‘het risico dat nu eenmaal bij zijn spel hoort’.

Van Basten begint met de stelling dat Ajax niet beter is dan drie jaar geleden en geen spelers heeft zoals de lichting van toen, bestaande uit onder anderen Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Hakim Ziyech. Van Halst haalt daarop Antony aan: “Als je het vergelijkt met drie jaar geleden kan Antony vanuit het niets iets creëren. Hij is zo verschrikkelijk snel. Hij kan uit stand ineens wegsprinten. En hoe hij soms speelt met buitenkant links is zo vervelend...”

Zijn collega-analist vindt dat die lofzang wel wat getemperd mag, ondanks dat alle doelpunten Ajax woensdag tegen Borussia Dortmund (1-3) voortkwamen uit een voorzet van de buitenspeler. “Ik vind dat hij heel veel goede momenten heeft hoor, maar ook zoveel slechte”, zegt Van Basten. “Dat vind ik niet bij een goede voetballer horen.” Van Halst relateert dat aan het risico dat ‘dergelijke spelers nou eenmaal in hun spel leggen’. Ajax zou zelfs meer om de Braziliaans international heen gebouwd moeten worden. Daar is zijn tafelgenoot het niet mee eens. “Nee, het is niet alleen risico. Ook slechte beslissingen. Dan denk ik: waar ga je naartoe?”

Ajax verspeelde zondagavond dure punten in de jacht op het kampioenschap met een 0-0 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles in de eigen Johan Cruijff ArenA. In tegenstelling tot het gewonnen uitduel met Borussia Dortmund speelde Antony een ongelukkige wedstrijd, wat volgens Van Basten het verschil met een topspeler tekent. “Een goede voetballer heeft altijd een idee”, betoogt Van Basten. “Een goede voetballer speelt tegen een mindere tegenstander makkelijk. Hij kan tegen een slechte tegenstander zó veel balverlies lijden.”

Van Basten is in het verleden vaker kritisch geweest op de ontwikkeling van Antony. In de uitzending van zondag 3 oktober stelde hij dat 'wordt overdreven hoe goed hij is'. Een speler met zijn kwaliteiten zou meer rendement moeten opleveren, zei Van Basten toen al. "Je ziet heel vaak dat hij zijn man niet voorbij gaat of dat er een misverstand is met ploeggenoten. Hij moet een voorzet geven of een schot op goal lossen. Als je ziet hoe vaak dat mislukt... Tegen Besiktas begon hij aan een dribbel, maar dan denk ik: waar wil je eindigen?"