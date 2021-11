Erik ten Hag gooit middenveld om ten koste van Gravenberch en Berghuis

Zondag, 7 november 2021 om 18:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:09

De opstelling van Ajax voor het Eredivisie-duel met Go Ahead Eagles is bekend. Erik ten Hag heeft besloten om twee wijzigingen door te voeren ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Borussia Dortmund (1-3). Op het middenveld worden Steven Berghuis en Ryan Gravenberch vervangen door Davy Klaassen en Mohammed Kudus. Op doel staat Remko Pasveer, die de voorkeur krijgt boven André Onana. Het is voor het eerst sinds zijn dopingschorsing dat de Kameroener bij de wedstrijdselectie zit. De aftrap vindt om 20.00 uur plaats in de Johan Cruijff Arena.

Pasveer vormde de afgelopen weken een belangrijke schakel bij Ajax, waardoor hij voorlopig zeker is van zijn plek onder de lat. “André sluit aan, maar op dit moment is Remko onze eerste man”, benadrukte Ten Hag een week geleden na de doelpuntloze remise tegen Heracles Almelo (0-0). “Ik ben op dit moment heel erg tevreden over hem. Als hij deze prestaties doortrekt, dan is hij de nummer één.” De rentree van Onana is een discussiepunt geweest tussen hem en directeur voetbalzaken Marc Overmars. “Uiteraard, dan hebben we samen besproken en uiteindelijk weloverwogen deze keuze gemaakt”, gaf de trainer van de Amsterdammers te kennen.

Voor Pasveer staat de verwachte viermansverdediging geposteerd. Naast Noussair Mazraoui wordt de verdediging van Ajax tegen Go Ahead gevormd door Jurriën Timber en Lisandro Martínez, terwijl Daley Blind invulling geeft aan de linksbackpositie. Daarmee vallen Nicolás Tagliafico, Perr Schuurs en Devyne Rensch buiten de basiself. Laatstgenoemde kreeg tegen Heracles nog de kans om zich vanaf de start te laten zien op de rechtsachterpositie.

Op het middenveld heeft Ten Hag grote verrassingen in petto. Gravenberch moet zijn plek op het middenveld afstaan aan Klaassen, die tegen Dortmund als invaller binnen de lijnen kwam trefzeker was in de 93ste minuut. Op nummer 10 krijgt Kudus de voorkeur boven Berghuis. In de voorhoede valt de keuze van Ten Hag op Antony, Sébastien Haller en Dusan Tadic.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Kudus, Klaassen; Antony, Haller, Tadic