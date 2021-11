Real Madrid bezorgt zichzelf overwerk en mag Toni Kroos danken

Zaterdag, 6 november 2021 om 22:51 • Jeroen van Poppel

Real Madrid heeft zaterdagavond geen misstap begaan in de Spaanse titelstrijd. De ploeg van Carlo Ancelotti kwam thuis tegen Rayo Vallecano sterk voor de dag, maar maakte te weinig gebruik van de vele gecreëerde kansen. De zege van Real kwam daardoor nog zwaar onder druk, maar werd alsnog binnengehaald dankzij Toni Kroos, die in blessuretijd een bal van de lijn haalde. De Koninklijke neemt door de winst de koppositie in LaLiga over van Real Sociedad, dat twee punten minder heeft.

Vanaf het startsignaal maakte Real zijn aanvallende intenties duidelijk en al na zes minuten tikte Vinícius Júnior binnen, maar de Braziliaan had de pech dat aangever Karim Benzema buitenspel had gestaan. Een lage voorzet van Marco Asensio werd daarna niet op waarde geschat door Benzema, die hoog over schoot. Een minuut later gaf Asensio opnieuw laag voor en belandde de bal bij Kroos, die hem uit de stuit hard in de bovenhoek roste: 1-0.

Rayo had weinig in te brengen, maar kreeg na het openingsdoelpunt wel een goede kans. Randy Nteka kopte echter recht in de handen bij Thibaut Courtois. In de 38e minuut leidde de constante druk van Real tot een nieuwe treffer. Een afgemeten voorzet van David Alaba ging aan de defensie van Rayo voorbij en kwam bij de tweede paal bij Benzema, die er alleen nog tegenaan hoefde te lopen: 2-0. Vinícius zag daarna een gevaarlijk schot uit de hoek getikt worden, waarna Benzema in de rebound over kopte.

Kort na rust deed Vinícius opnieuw van zich spreken. De vleugelspits slalomde heerlijk langs drie verdedigers en tikte de bal naast doelman Stole Dimitrievski. Het was een wereldgoal geweest, ware het niet dat Óscar Valentín de inzet Vinícius op het laatste moment uit de doelmond schoot. Real bleef aandringen en had de wedstrijd in het slot moeten gooien. Het stiftje van Marco Asensio kon Dimitrievski echter niet verrassen, terwijl Benzema na een schitterend hakje van Vinicius het doel rakelings miste.

Zo bleef de achterstand voor Rayo te overzien en de bezoekers bleven er dan ook in geloven. Bebe dribbelde een kwartier voor tijd dreigend richting het doel van Real en schoot de bal op de paal. Een minuut later wist Radamel Falcao een voorzet van Álvaro García binnen te knikken: 2-1. Een fikse tegenvaller voor Rayo was dat Falcao, die pas net in het veld stond, zich kort daarna moest laten vervangen met een blessure. Rayo zocht in de slotfase naar de gelijkmaker en kwam heel dichtbij via Valentín, die zijn inzet van de lijn gehaald zag worden door Kroos. Daarna redde Courtois nog op een hard afstandsschot van Isi Palazon.