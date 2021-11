Daniel Farke wordt uren na eerste Premier League-zege ontslagen

Zaterdag, 6 november 2021 om 20:57 • Chris Meijer

Daniel Farke is niet langer de manager van Norwich City. The Canaries maken via de officiële kanalen wereldkundig dat er per direct afscheid wordt genomen van de 45-jarige Duitse oefenmeester. Het ontslag van Farke komt op een opvallend moment, daar Norwich zaterdag op bezoek bij Brentford de eerste competitiezege van het seizoen wist te boeken.

Farke werd in de zomer van 2017 aangesteld bij Norwich, nadat hij eerder SV Lippstadt 08 en het tweede elftal van Borussia Dortmund onder zijn hoede had gehad. De Duitser promoveerde in 2019 met the Canaries naar de Premier League. Het verblijf op het hoogste niveau bleef beperkt tot één seizoen, maar de clubleiding behield aanvankelijk het vertrouwen. Dat vertrouwen werd terugbetaald door Farke, want hij loodste Norwich binnen een jaar weer terug naar de Premier League.

Daar verliep de competitiestart dit seizoen uitermate moeizaam. De eerste tien wedstrijden leverden acht nederlagen en twee remises op, maar zaterdagmiddag won Norwich zijn eerste duel van dit seizoen. Door doelpunten van Mathias Normann en Teemu Pukki werd mede-promovendus Brentford in Londen met 1-2 verslagen. Norwich bezet nog altijd de laatste plaats in de Premier League, al heeft Newcastle United evenveel punten. De clubleiding van Norwich zou er onvoldoende vertrouwen in hebben gehad dat Farke de zaken nog zou kunnen omkeren, ondanks de overwinning op Brentford.

The Athletic schrijft dat Farke kort na zijn mediaverplichtingen te horen kreeg dat hij zijn congé zou krijgen. Ook zijn staf, bestaande uit Eddie Riemer, Chris Domogalla en Christopher John, is op straat gezet. “Dit voelt als het juiste moment om een verandering door te voeren, om onszelf zo de beste kans op handhaving te geven”, zegt sportief directeur Stuart Webber op de website van Norwich. “Het is belangrijk dat we vooruit kijken. We hebben in de competitie nog een lange weg te gaan en weten dat we voldoende kwaliteiten hebben om op de ranglijst te klimmen.”