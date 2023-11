Slecht nieuws voor Pascal Struijk: verdediger moet geopereerd worden

Zaterdag, 11 november 2023 om 23:10 • Sam Vreeswijk

Pascal Struijk kan voorlopig niet in actie komen. De 24-jarige verdediger van Leeds United kampt met een hernia, waardoor hij geopereerd moet worden. Toch hoopt zijn manager Daniel Farke dat Struijk niet heel lang uit de roulatie is. “We hopen hem na de interlandperiode weer terug te hebben, al is het nog te vroeg om een datum op zijn terugkeer te plakken.”

Struijk, die al sinds 2018 voor Leeds speelt, is een belangrijke speler voor de Engelse club. Dit seizoen kwam hij tot dusver zeventien keer in actie, en daarvan begon hij zestien keer in de basis. Zaterdag, toen er met 2-1 werd gewonnen van Plymouth Argyle, ontbrak hij voor het eerst dit seizoen.

Dat had dus alles te maken met zijn hernia. “De afgelopen maanden had hij last van een hernia. De laatste wedstrijd was behoorlijk pijnlijk voor hem, daarom hebben we besloten hem naar Londen te sturen”, aldus Farke.

“Daar moet hij onder het mes”, vervolgde de Duitse manager, die verwacht dat het herstel niet heel lang zal duren. “We hopen hem na de interlandperiode weer terug te hebben, al is het nog te vroeg om een datum op zijn terugkeer te plakken. We wachten de onderzoeken even af.”

Leeds degradeerde vorig seizoen uit de Premier League en wil zo snel mogelijk weer terugkeren. Momenteel staat het derde in de Championship, met acht punten achterstand op nummer twee Ipswich Town.

Die tweede plek geeft aan het einde van het seizoen recht op rechtstreekse promotie, dus Leeds moet nog flink wat inlopen. Daarom baalt Farke van de blessure van Struijk. “Hij heeft ontzettend goede prestaties geleverd. Zelfs toen hij met deze problemen kampte. Ik denk dat het een slimme oplossing is om de interlandperiode te gebruiken om te herstellen. Ik hoop dat we hem niet te lang moeten missen.”

Süleyman Öztürk

Eerder deze week was Süleyman Öztürk in een video-item van Voetbal International ook al lovend over Struijk. “Hij is een complete en volwassen verdediger”, aldus de analist. “Nu Micky van de Ven geblesseerd is geraakt wil ik Ange Postecoglou best wat advies geven: Struijk kan makkelijk mee in de verdediging van Tottenham Hotspur.”

“Die jongen speelt echt op een te laag niveau. Ik kan me goed voorstellen dat er in januari een grote club komt voor hem. Hij is op dit moment echt de beste verdediger uit de Championship. Ik denk dat hij die stap wel gaat maken, want vanuit het tweede niveau in de Oranje-selectie komen is lastig. Ik vind hem echt geweldig.”