‘Moment of magic’ voor Summerville: Nederlander maakt uiterst fraai het verschil

Leeds United heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de volgende ronde van het FA Cup-toernooi. De club uit de Championship had het knap lastig tegen Plymouth Argyle, maar mocht uiteindelijk Crysencio Summerville bedanken voor de zege. De Nederlander stond koud in het veld toen hij zijn ploeg bij de hand nam.

Plymouth Argyle tegen Leeds United betekende een treffen tussen de nummers vijftien en drie van de Championship. Leeds-manager Daniel Farke maakte van de gelegenheid gebruik om wat spelers rust te gunnen, maar moest daar later in de wedstrijd op terugkomen. Wilfried Gnonto zette Leeds nog wel op voorsprong na ruim een uur spelen, maar die treffer werd ongedaan gemaakt door Brendan Galloway.

Bij het ingaan van de verlenging vertrouwde Farke het niet, waarop hij een aantal vaste krachten binnen de lijnen bracht. Een van hen was Summerville, die zes minuten na zijn invalbeurt voor de 1-2 zorgde. De Nederlander trok vanaf de linkerkant naar binnen en schoot fraai raak in de verre hoek.

"Crysencio Summerville doing Crysencio Summerville things", twitterde het officiële FA Cup-kanaal. "A moment of magic from Leeds' young Dutchman!" Niet veel later was Summerville met een assist op Georginio Rutter tevens belangrijk bij de 1-3. De eindstand werd bepaald door Ryan Hardie, die de bal in eigen doel werkte.

Plymouth Argyle - Leeds United 1-4 (w.n.v.)

0-1 66' Wilfried Gnonto (assist: Glen Kamara)1-1 78' Brendan Galloway (assist: Ashley Phillips)1-2 97' Crysencio Summerville (assist: Georginio Rutter)1-3 111' Georginio Rutter (assist: Crysencio Summerville)1-4 117' Ryan Hardie (eigen doelpunt)