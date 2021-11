AZ imponeert: ‘Ze zijn in staat om de Conference League te winnen’

Vrijdag, 5 november 2021 om 10:24 • Yanick Vos

AZ kan tot het einde meedingen om de Conference League-titel, zo denkt CFR Cluj-trainer Dan Petrescu. De Roemeense oefenmeester is onder de indruk geraakt van de Alkmaarders na de nederlaag van zijn ploeg (2-0) donderdagavond in het AFAS Stadion.

Dankzij een vroeg doelpunt van Albert Gudmundsson liep Cluj tijdens het Conference League-duel in Alkmaar al vroeg achter de feiten aan. Vangelis Pavlidis gooide de wedstrijd namens AZ vlak voor tijd in het slot. “We speelden tegen het beste team van deze groep en een team dat de Conference League kan winnen”, was Petrescu na afloop van de wedstrijd van mening. “Het is een ongelooflijk team met jonge spelers.”

Assist

Goal



AZ komt al heel snel op voorsprong!



ESPN #azclu #UECL pic.twitter.com/hMQExDrzXk — ESPN NL (@ESPNnl) November 4, 2021

Twee weken geleden wist AZ in Cluj een 0-1 zege op de Roemeense kampioen te boeken, waarmee de ploeg van trainer Pascal Jansen al een grote stap zette richting overwintering in de Conference League. Met de zege in Alkmaar heeft AZ een groter gat geslagen op de concurrentie en staat het steviger aan kop in Groep D. De Alkmaarders hebben vijf punten meer dan nummer twee Randers FC en zes punten meer dan Jablonec. Op 25 november wacht AZ een uitwedstrijd in Tsjechië.

Vangelis Pavlidis maakt de 2-0 en zorgt ervoor dat AZ zo goed als zeker door is in Europa #azclu #UECL pic.twitter.com/vN9jnVP9qw — ESPN NL (@ESPNnl) November 4, 2021

Petrescu sprak zich voorafgaand aan de 2-0 nederlaag in Alkmaar ook al lovend uit over de tegenstander. “Het verbaast me dat ze in de Nederlandse competitie niet in de top drie staan”, zei de oud-international. Na een matige seizoenstart staat AZ momenteel negende in de Eredivisie. De ploeg wist echter vier van de laatste vijf competitieduels te winnen. Petrescu houdt ondanks de slechte uitgangspositie van Cluj nog altijd hoop om zich achter AZ te plaatsen voor de volgende ronde van de Conference League. “We leven alleen nog voor de tweede plaats in de groep.” Cluj staat momenteel onderaan in de poule met één punt uit vier duels, op vier punten achterstand van Jablonec.