Blessureleed blijft PSV achtervolgen: ‘Dit is natuurlijk wel teleurstellend’

Vrijdag, 5 november 2021 om 06:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:44

PSV zal nog flink aan de bak moeten om de knock-outfase van de Europa League te bereiken. Het team van trainer Roger Schmidt speelde donderdag in een niet al te beste wedstrijd tegen AS Monaco met 0-0 gelijk. PSV was al met een gehavende selectie afgereisd naar Monaco en keerde ook nog eens gehavend terug naar Eindhoven.

Met Mario Götze (ziek), Noni Madueke (hamstring), Cody Gakpo (enkel), Ryan Thomas (knie) en Davy Pröpper (enkel) ontbraken een flink aantal belangrijke spelers bij PSV. In de dwergstaat moest Yorbe Vertessen bovendien al voor rust het veld verlaten en ook Carlos Vinícius haakte voortijdig af. “Yorbe kreeg zaterdag al een tik op zijn ribben en vandaag weer”, vertelde Schmidt na afloop van het gelijkspel. “Ik weet niet of hij zondag kan spelen tegen Fortuna Sittard. Bij Carlos was het alleen kramp. Of ik gek word van alle blessures? Dat niet, maar het is natuurlijk wel teleurstellend.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vinícius stond nog geen uur op het veld toen hij al moest worden vervangen door Ritsu Doan. Schmidt had daar een verklaring voor. “Carlos speelde niet veel in de afgelopen maanden. Op dit niveau kan het gebeuren dat je kramp krijgt als je opeens drie wedstrijden op rij speelt. Ik maak me er natuurlijk wel zorgen om. We missen deze spelers, vanavond hadden we zestien man in de selectie en die spelers waren niet allemaal fit”, doelde hij op zijn veldspelers. “Maar je moet altijd vooruit kijken. Het is nu eenmaal de situatie waarin we zitten. Hoe het team is omgegaan met deze moeilijke omstandigheden is top.”

Schmidt was tevreden over het resultaat in Monaco. “Het was een lastige wedstrijd, maar we hebben goed gespeeld. Als je naar het totale plaatje kijkt, hebben we het goed gedaan. Ze speelden met acht verdedigers, dan is het lastig om twintig kansen te creëren. We hebben in een uitwedstrijd goed gespeeld tegen een goede tegenstander, vooral defensief. We hebben bijna geen kans weggegeven. We hadden wat momenten die tot een goal hadden kunnen leiden, maar de laatste pass was steeds niet goed.”

Olivier Boscagli is van mening dat PSV ‘een geweldig punt’ heeft gepakt. “We wisten dat Monaco een goed team heeft, dat hebben we gezien in het thuisduel (1-2 nederlaag, red.)”, vertelde de Fransman, spelend in zijn geboortestad, aan ESPN. “De laatste weken was verdedigen het grootste probleem bij ons, maar vandaag was het defensief heel goed. Jammer genoeg hebben we niet gescoord.” PSV speelt in de groepsfase nog thuis tegen Sturm Graz (25 november) en uit tegen Real Sociedad (9 december).

PSV blijft de nummer drie van de groep, met één punt achterstand op nummer twee Real Sociedad en drie punten achterstand op koploper AS Monaco. De nummer één na zes groepsduels plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales van de Europa League. De nummer twee speelt in een tussenronde tegen de nummer drie uit een Champions League-poule en de nummer drie gaat na de winterstop naar de tussenronde van de Conference League.