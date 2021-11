Marc Overmars niet langer adviseur bij omstreden cryptobedrijf

Dinsdag, 2 november 2021 om 11:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:30

Marc Overmars heeft zijn werkzaamheden als adviseur bij het omstreden cryptobedrijf Xpose Protocol per direct neergelegd, zo heeft een woordvoerder van de club laten weten aan Het Parool. Als reden geeft de directeur van Ajax dat hij zich 'van tevoren onvoldoende in de zaak heeft verdiept'. Eerder werd nog gesproken over een 'privéaangelegenheid', maar daar komt de club nu dus op terug.

In mei van dit jaar sprak BNR al met verschillende deskundigen op het gebied van cryptovaluta, waarbij nadrukkelijk werd gewaarschuwd voor bovengenoemd bedrijf. "Normaal gesproken kun je met zo'n cryptomunt dingen betalen of voor andere doeleinden gebruiken, maar hier zit geen doel achter", doelt BNR-redacteur Aäron Loupatty op de token die Xpose Protocol aanbiedt. "Het heeft geen nut, zien ook deskundigen waarmee ik sprak. Ook op de website staat dat ze alleen maar waarde willen creëren, door grote marketingevenementen te organiseren."

Ook Crypto-onderzoeker Alex de Vries van Digiconomist plaatste zijn twijfels bij het bedrijf. "Er is geen white paper", aldus De Vries. "We zien ook niet wie ervoor verantwoordelijk is, want de ontwikkelaars willen anoniem blijven, wat opvallend is. Ze lijken ook niet geregistreerd te zijn als bedrijf. Wat ze vooral doen is inzetten op marketing, maar dat is geen echt product." Vermoed wordt dat er sprake is van een 'piramidespel-achtige opzet', waarbij mensen worden aangemoedigd om meer mensen te werven. Ook de koerswijziging, die snel opliep en snel daalde, was opmerkelijk.

Ajax berichtte eerder dat het adviseurschap van Overmars binnen het bedrijf op een laag pitje stond vanwege een 'privéaangelegenheid'. Overmars werd dit voorjaar gepresenteerd als adviseur bij het bedrijf. De Raad van Commissarissen van de club wil desgevraagd niet reageren op vragen van Het Parool. Cryptobedrijven staan erom bekend dat ze vaker opereren in een juridisch niemandsland. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zegt geen wettelijke grondslag te hebben om op te treden tegen dergelijke praktijken.