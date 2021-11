Patrick Kluivert: ‘Barcelona wordt door dit Ajax helemaal scheel getikt’

Dinsdag, 2 november 2021 om 10:56 • Laatste update: 10:58

Patrick Kluivert acht het huidige Ajax een stuk beter dan Barcelona. De oud-spits van beide clubs is onder de indruk van wat de Amsterdammers tot dusver hebben laten zien in de Champions League en is daarom benieuwd in hoeverre de ploeg van trainer Erik ten Hag zich zou kunnen meten met de absolute top. “De wedstrijd van twee weken geleden (tegen Borussia Dortmund, red.) was de mooiste die ik de laatste jaren van Ajax heb gezien”, aldus Kluivert.

Na een 1-5 overwinning op Sporting Portugal en een 2-0 zege op Besiktas, werd Borussia Dortmund twee weken geleden met 4-0 verslagen. “Ze hadden Dortmund volledig in de tang”, zegt Kluivert in een interview met Voetbal International. “In de aanloop was het Haaland voor en Haaland na, maar ook hij heeft niks kunnen klaarspelen. Niemand bij Dortmund had een antwoord op de creativiteit en de snelheid van Ajax. Het mooie aan dit Ajax vind ik de combinatie van individuele klasse én teamkwaliteit.”

Kluivert vergelijkt desgevraagd het Ajax van 1995 met de huidige ploeg van Erik ten Hag. Hij stelt dat het Ajax van 26 jaar geleden dat de Champions League over meer ‘absolute topkwaliteit’ beschikte. Hij benadrukt dat toentertijd het aantal buitenlandse spelers beperkt was. “Mede daardoor hadden we een grotendeels Nederlands team, met veel jongens uit Amsterdam ook. Los daarvan: hoezeer ik ook heb genoten van de wedstrijd tegen Dortmund, dat is de nummer twee van Duitsland, niet de nummer één. Het is geen Bayern München, geen top van de top”, aldus Kluivert. “In het seizoen dat wij de Champions League wonnen, versloegen we de bekerhouder AC Milan drie keer. Dat is toch een verschilletje."

Kluivert zegt tegenover het weekblad te kunnen genieten van Antony, de 21-jarige buitenspeler die zich sinds vorige maand Braziliaans international mag noemen. “Ik denk niet dat Ajax hem nog lang kan behouden”, aldus Kluivert, die Sébastien Haller en Steven Berghuis goede aankopen vindt. “Vooral van Berghuis vind ik het heel knap hoe hij presteert, na alle shit die hij over zich heen heeft gekregen. Zijn kwaliteiten passen perfect bij het Ajax-spel. Of neem Tadic, de motor van het team. Eigenlijk kan ik het hele elftal opnoemen. Maar Antony springt er voor mij bovenuit.”

De voormalig Oranje-international is ‘heel benieuwd’ of Ajax hetzelfde niveau kan halen tegen de absolute topploegen. “Dan heb ik het niet over Barcelona, die worden door dit Ajax helemaal scheel getikt”, stelt Kluivert. “Maar ploegen als Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain.” Ajax gaat na drie wedstrijden aan kop in Groep C met negen punten. Bij een zege op Dortmund is Ajax al verzekerd van kwalificatie voor de achtste finales. Wanneer Sporting Portugal voor eigen publiek niet wint van Besiktas, dan volstaat een gelijkspel voor de Amsterdammers. Dortmund moet het woensdag op eigen veld stellen zonder de geblesseerden Erling Braut Haaland, Emre Can en Raphaël Guerreiro.