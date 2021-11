‘Als het gevoel aan beide kanten goed is, wil ik graag bij Ajax blijven’

Dinsdag, 2 november 2021 om 07:28 • Yanick Vos

Ryan Gravenberch wil graag bij Ajax blijven ‘als het gevoel aan beide kanten goed is’, zo laat de negentienjarige middenvelder weten in gesprek met De Telegraaf. Club en speler zijn met elkaar in gesprek om het tot medio 2023 lopende contract op te waarderen en te verlengen. Gravenberch zegt dat het voor hem nog niet voelt alsof hij klaar is in Amsterdam.

‘Ik word begeleid door Mino Raiola, dus ik teken niet bij’ is de stelling die Gravenberch krijgt voorgelegd tijdens een interview met de krant. De Ajacied reageert ontkennend: “De keuze ligt bij de speler zelf en mijn familie heeft hier ook een heel grote stem in, mijn ouders en mijn broers. Ik ben een kind van de club, speel hier al tien jaar en zou het fijn vinden als Ajax ook iets aan me verdient”, aldus Gravenberch, wiens huidige marktwaarde door Transfermarkt wordt geschat op 33 miljoen euro. “We hebben een eerste gesprek gehad en zijn hard bezig om te kijken of we eruit kunnen komen. Als het gevoel aan beide kanten goed is, wil ik graag bij Ajax blijven. Ik ben negentien en het voelt niet alsof ik klaar ben.”

Mike Verweij, Ajax-watcher namens De Telegraaf, stelde vorige week in de Kick-Off-podcast dat de club zal moeten instemmen met een gelimiteerde transfersom bij het openbreken van het contract van Gravenberch. Omdat een gelimiteerde transfersom een ‘harde eis’ van Raiola is, moet Ajax waarschijnlijk overstag gaan. “Het wordt bij Gravenberch een grote uitdaging, want ik denk dat het niet zo zeer om het geld gaat”, aldus Verweij. “Iedereen ziet wel dat hij een heel groot talent is en meer verdient dan hij krijgt, terwijl hij voor jeugdbegrippen al een geweldig contract heeft. Het gaat meer om de voorwaarden in het contract, de clausule die Mino Raiola daarin wil hebben. Dat doet Ajax in principe niet en ik denk dat ze nu overstag moeten en er wel een gelimiteerde transfersom in het contract komt.”

“Dan wordt de vraag wat een interessante gelimiteerde transfersom is”, zo ging Verweij verder. “Donny van de Beek ging voor 39 miljoen euro weg, Matthijs de Ligt voor 75, Frenkie de Jong voor 86. Als er dertig miljoen in staat, denk ik dat Ajax wel spekkoper is voor een jeugdspeler. Als je in de clinch moet met Mino Raiola, wat denk je er dan uit te halen?” Hij denkt dat Ajax uiteindelijk ‘met heel veel pijn’ instemt met een gelimiteerde transfersom. “Want Ajax wil baas in eigen huis blijven. Clausules worden altijd in het contract opgenomen in het belang van de speler en vooral de zaakwaarnemer. Normaal gesproken is dat een harde eis van Mino Raiola.”