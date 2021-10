Goedemorgen Eredivisie is het eens over uitblinker: ‘De perfecte man voor Ajax’

Zondag, 31 oktober 2021 om 11:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:37

Ajax bewees zichzelf zaterdagavond een slechte dienst door op bezoek bij Heracles Almelo te blijven steken op een 0-0 gelijkspel. Dat er niet gescoord werd, was mede te danken aan Remko Pasveer, die zijn ploeg andermaal verschillende keren in de wedstrijd hield. Volgens Robert Maaskant is hij 'de perfecte man' voor Ajax, zo vertelt de voormalig trainer van onder meer FC Groningen, NAC Breda en VVV-Venlo bij Goedemorgen Eredivisie.

"Pasveer is voor mij echt een positieve verrassing", stak Maaskant zondagmorgen de loftrompet over de doelman van Ajax. "Voordat hij naar Vitesse ging dacht ik al dat het klaar was met hem. Maar die heeft een enorme reboost gegeven aan zijn carrière. Hij is de perfecte man van Ajax. Hij krijgt weinig ballen op doel, maar staat er wel als het moet. Dat is niet heel veel keepers gegeven." De doelman werd door de kijkers van ESPN uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Ook Hans Kraay junior was te spreken over het optreden van de Ajax-doelman. "Hij pakt echt een hele goede bal in de tweede helft. Dat doet hij echt geweldig", doelt de analist op een actie van Noah Fadiga. De vleugelverdediger ging alleen op het doel van de Amsterdammers af na een fraaie steekpass van Rai Vloet, maar stuitte op Pasveer, die lang op de been bleef en zich goed breed maakte. In de eerste helft hield de goalie Delano Burgzorg van scoren af. De buitenspeler probeerde het met een schot in de korte hoek, maar zag daarbij de volledig vrijstaande Vloet over het hoofd.

Erik ten Hag gaf zaterdagavond na afloop van het duel in Almelo duidelijkheid over de keeperspositie bij Ajax. “André sluit aan, maar op dit moment is Remko onze eerste man”, benadrukte Ten Hag voor de camera's van ESPN. “Ik vind dat een club als Ajax een goed keepersteam nodig heeft. Als daar gaten in komen, moet je actie ondernemen en de beste spelers die beschikbaar zijn bij elkaar zetten. Dan vechten ze het samen maar uit.”

De goede optredens van Pasveer in de voorbije weken hebben ervoor gezorgd dat de veteraan een streepje voor op Onana heeft. “Ik ben op dit moment heel erg tevreden over hem. Als hij deze prestaties doortrekt, dan is hij de nummer één.” De rentree van Onana is een discussiepunt geweest tussen hem en directeur voetbalzaken Marc Overmars. “Uiteraard, dan hebben we samen besproken en uiteindelijk weloverwogen deze keuze gemaakt”, benadrukte de trainer van Ajax.

Volgens Jurgen Streppel, die eveneens aanschoof bij het voetbalpraatprogramma, is Ajax te gemakkelijk omgesprongen met het duel in Almelo. "Ik denk, en dat zal Erik nooit zeggen, dat ze dit een beetje als een tussendoortje hebben gezien", aldus de trainer van Roda JC. "Hoe je het wendt of keert. Ze spelen daar op kunstgras, volgende week komt er weer een andere wedstrijd aan", doelt Streppel op de return in de Champions League tegen Borussia Dortmund.