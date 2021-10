Hiddink: ‘Het is jammer, hij had echt voor Oranje kunnen spelen’

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 08:18 • Yanick Vos

Hakim Ziyech was in 2015 onder Guus Hiddink dicht bij een debuut voor het Nederlands elftal, maar door een blessure kon hij niet in actie komen in het EK-kwalificatieduel met Letland. Als Ziyech toen niet geblesseerd was geraakt, had de aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Chelsea zich volgens Hiddink nu Oranje-international mogen noemen.

Ziyech speelde nog voor FC Twente toen Hiddink hem in mei van dat jaar opriep voor een trainingsstage in aanloop naar de wedstrijd tegen Letland. “Ziyech had ik echt laten spelen tegen Letland, mijn laatste interland”, vertelt Hiddink in een interview met het Algemeen Dagblad. “Maar hij raakte in de aanloop geblesseerd. Hij leek mij een jongen die aanvoelt of iets oprecht is. Je hoeft niet te vertellen dat je hem hoog hebt zitten, dat moet hij voelen. Het is jammer, hij had echt voor Oranje kunnen spelen."

Ziyech werd vervolgens door de volgende bondscoach Danny Blind niet opgeroepen voor Oranje, waarna de ex-Ajacied koos voor een interlandloopbaan in het shirt van Marokko. Van die keuze heeft hij naar eigen zeggen geen spijt gehad. “Als ik er wel bij was gebleven en Hiddink had mij speeltijd gegeven tegen Letland, had ik nooit meer voor Marokko kunnen spelen. Maar het is allemaal anders gelopen. En volgens mij niet verkeerd, want ik sta nu op het punt om tegen Iran te spelen op een WK", vertelde hij in 2018 tegenover het Algemeen Dagblad. Oranje wist zich niet te kwalificeren voor het eindtoernooi in Rusland.

De interlandloopbaan van Ziyech staat sinds een aantal maanden op een laag pitje. Door een ruzie met bondscoach Vahid Halilhodzic werd hij de afgelopen interlandperiode buiten de selectie gelaten. In september gaf de bondscoach aan dat hij wilde dat Ziyech meer discipline zou tonen. “Hij zag er niet uit als een speler die met het nationale team strijdt voor WK-kwalificatie”, zei hij destijds over de Chelsea-aanvaller. “Voor het eerst in mijn carrière zag ik een speler bij de nationale ploeg die niet wil trainen en doet alsof hij geblesseerd is. Hoewel tests hebben uitgewezen dat hij kan spelen. Ik zal dit gedrag niet tolereren zolang ik bondscoach ben van Marokko.”

“De volgende keer dat je praat, spreek dan de waarheid!”, schreef Ziyech vervolgens op Instagram. Hij noemde de naam van Halilhodzic niet, maar ogenschijnlijk reageerde hij op de woorden van de bondscoach. Ziyech lijkt voorlopig in ieder geval niet meer in beeld bij de keuzeheer. “Ziyech heeft diverse grenzen bereikt. Het is niet één geval, maar een opeenstapeling. Na een poosje moet je dat gewoon een halt toeroepen”, aldus Halilhodzic eind september tijdens het persmoment.