‘Het ontslaan van Solskjaer zal zijn als het doodschieten van Bambi’

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 11:30 • Chris Meijer

Wayne Rooney verwijt zijn voormalige club Manchester United dat het zich niet voldoende heeft ingezet tijdens de 0-5 nederlaag tegen Liverpool van afgelopen zondag. De huidige manager van Derby County vindt het echter te makkelijk om de schuld op Ole Gunnar Solskjaer af te schuiven. Ook Jamie Redknapp is kritisch op United en omschrijft de de situatie in de kleedkamer van the Red Devils als een ‘vakantiekamp’.

United kreeg na de oorwassing op Old Trafford tegen Liverpool de nodige kritiek van onder anderen Gary Neville en Sir Alex Ferguson. Rooney voegt zich nu in dit rijtje. “De wedstrijd tegen Liverpool was niet makkelijk om te aanschouwen”, vertelde de oud-spits van the Red Devils tegen the Mirror. "Ik zie te veel spelers die niet bereid zijn om terug te lopen, niet bereid zijn om te verdedigen en niet bereid zijn om alles op het spel te zetten voor de club. Dat is onacceptabel.”

“Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de spelers", vervolgde Rooney. “Het zijn spelers van wereldklasse, internationale spelers en een club als United moet beter kunnen dan dit. De spelers moeten naar zichzelf kijken. Het is te gemakkelijk om alle schuld op de manager te schuiven, terwijl zij veel geld betaald krijgen om hun werk te doen.” Rooney verdedigde vervolgens Solskjaer en verwacht dat de manager van United zal strijden om de matige resultaten om te draaien. “Er staat duidelijk druk op Solskjaer, iedereen kan dat zien”, zei de voormalig spits van United. "Maar ik ken Ole en hij is een vechter. Hij zal de juiste dingen blijven doen, blijven geloven in waar hij in gelooft en proberen meer uit de spelers te halen.”

Redknapp maakt zich ook zorgen om de mindere fase waarin United zich momenteel bevindt. “De kleedkamer van Manchester United is net een vakantiekamp”, zegt Redknapp. De eigenaren kunnen de huidige situatie niet tot het einde van het seizoen laten voortduren. De oud-middenvelder van onder meer Liverpool, Tottenham Hotspur en Southampton snapt niet dat Solskjaer mag aanblijven na de beschamende nederlaag tegen Liverpool van afgelopen zondag. Redknapp vindt dat ‘alles bij de club aan het instorten is’ en hij gelooft dat er een trainerswissel nodig is om het tij bij United te keren en de houding van de spelers te veranderen.

"Ze hebben tijd voor zichzelf gekocht, maar als je komend weekeinde tegen Tottenham Hotspur of daarna nog een paar wedstrijden verliezen, kan hij niet blijven", vervolgt Redknapp. "Het is moeilijk, omdat Solskjaer een gerespecteerd persoon binnen de club is. Ik heb al eens gezegd dat het ontslaan van Solskjaer zal zijn als het doodschieten van Bambi. Maar soms moet je doen wat goed is voor het team. Hij zal zelf ook het gevoel krijgen dat zijn baan niet langer houdbaar is. Ze hebben zoveel geld geïnvesteerd en geweldige spelers gehaald, maar nog steeds liggen ze achterop op de concurrentie."

“Als je nu kijkt naar Manchester United als team en als organisatie, verbaasde de nederlaag tegen Liverpool me helemaal niet”, vertelde Redknapp in de Essential Football Podcast van Sky Sports. “Uiteraard was de uitslag iets wat je voor de wedstrijd niet zou voorspellen, maar ik had niet anders verwacht dan dat Liverpool zou winnen. Als je kijkt naar de twee teams: de ene is een georganiseerde, goed geoliede machine en de andere is een team vol met kwaliteitsspelers en individuen, maar ik denk niet dat ze een bepaalde structuur of organisatie hebben en het voelt niet alsof ze op dit moment voor elkaar spelen."