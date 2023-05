‘Door mij had Manchester United de kans om Haaland voor vier miljoen te kopen’

Manchester United had Erling Braut Haaland in het verleden voor slechts vier miljoen euro kunnen kopen van Molde FK. Dat onthult Ole Gunnar Solskjaer tegenover The Athletic. Solskjaer maakte Haaland als trainer van Molde van dichtbij mee en tipte Manchester United in 2017 om zijn pupil in te lijven.

Met de tip van Solskjaer werd alleen nooit iets door the Red Devils gedaan. Haaland vertrok uiteindelijk naar RB Salzburg en belandde via Borussia Dortmund in de zomer van 2022 bij Manchester City. “Ik weet nog dat ik contact op had genomen met Manchester United. Dat deed ik omdat we een hele talentvolle spits hadden, waarvan ik dacht dat zij hem goed konden gebruiken”, legt Solskjaer uit. “Dat was zes maanden voor ik zelf bij United aan de slag ging.”

“Ze luisterden niet naar mij, helaas”, geeft Solskjaer aan. Haaland, dit seizoen goed voor 51 treffers in 48 officiële duels, heeft volgens Transfermarkt momenteel een marktwaarde van maar liefst honderdzeventig miljoen euro. United kon de Noorse doelpuntenmachine destijds voor een schijntje ophalen. “Vier miljoen. Dat was onze vraagprijs. Alleen ze besloten om hem niet te nemen. Vier miljoen!”, aldus Solskjaer.

Haaland werd vrijdag door de Britse pers verkozen tot Speler van het Jaar in de Premier League. De spits behaalde een overweldigende 82 procent van de stemmen (een record) en troefde daarmee nummers twee en drie Bukayo Saka en Martin Ødegaard ruimschoots af. Het is pas de vierde keer in de Premier League-geschiedenis dat iemand in zijn debuutseizoen de verkiezing wint. Haaland schoot vanaf minuut één al met scherp en staat na 32 competitiewedstrijden op 35 doelpunten. Daarmee vestigde hij zich in zijn debuutjaar direct als degene met de meeste Premier League-goals ooit in één seizoen. Met nog vier wedstrijden te gaan kan hij zijn totaal bovendien nog enigszins opkrikken.