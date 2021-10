Bayern München lijdt grootste nederlaag in 43 jaar tijd

Woensdag, 27 oktober 2021 om 22:37 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:00

Bayern München heeft woensdagavond een gigantische nederlaag geleden in de zestiende finale van de DFB-Pokal. Op bezoek bij Borussia Mönchengladbach keek de ploeg van trainer Julian Nagelsmann bij rust al aan tegen een 3-0 achterstand, die in de tweede helft nog verder opliep: 5-0. Het was de grootste nederlaag voor der Rekordmeister sinds december 1978, toen Fortuna Düsseldorf met 7-1 te sterk was in de Bundesliga.

Nagelsmann stuurde zijn ploeg in de best mogelijke opstelling het veld in en wijzigde het basisteam op slechts drie plekken ten opzichte van het gewonnen duel met TSG 1899 Hoffenheim (4-0). Rechtsachterin speelde Alphonso Davies in plaats van Omar Richards, terwijl Leon Goretzka links op het middenveld de voorkeur kreeg boven Marcel Sabitzer. Op de linksbuitenpositie stond Leroy Sané in de basis ten koste van Jamal Musiala. Ondanks het feit dat het elftal uit München op papier sterk oogde, keek al na tachtig seconden aan tegen een achterstand.

Davies leverde de bal in eigen zestien op erbarmelijke wijze in, waarna Kouadio Koné kon overnemen. Na een combinatie met Breel Embolo kreeg de middenvelder de bal terug en schoot hij met rechts op koelbloedige wijze binnen: 1-0. De volgende treffer viel na een kwartier spelen. Na oogstrelend combinatievoetbal kwam de bal via Embolo en Jonas Hofmann bij Ramy Bensebaini. Dicht bij de tweede paal kon de linkervleugelverdediger binnen: 2-0. Zes minuten later gaf het scorebord al een 3-0 tussenstand aan.

Lucas Hernández ging binnen de zestien na balverlies te hard door op Embolo, waarna arbiter Tobias Stieler terecht naar de stip wees. Bensebaini nam zijn verantwoordelijkheid en maakte vanaf elf meter geen fout. Het was de eerste keer dat Bayern in een bekerduel al na 21 speelminuten tegen een 3-0 achterstand aankeek. Daarmee was de gifbeker nog niet leeg, want enkele minuten na rust sloeg Gladbach wederom toe. Na een fraaie rush over de as van het veld bezorgde Nico Elvedi de bal bij Embolo. Na een misverstand tussen Hernández en Dayot Upamecano ging de spits van Gladbach met het leer aan de haal en schoot hij binnen. Het slotakkoord werd ook gespeeld door Embolo, die ditmaal oog in oog met doelman Manuel Neuer koelbloedig afrondde: 5-0.