Chelsea en Ziyech ontsnappen na penalty’s aan eliminatie in EFL Cup

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 23:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:19

Chelsea is dinsdag ontsnapt aan uitschakeling in de achtste finales van de EFL Cup, het tweede bekertoernooi van Engeland. De ploeg van trainer Thomas Tuchel was ondanks een assist van Hakim Ziyech pas na strafschoppen te sterk voor Southampton, nadat het na negentig minuten in 1-1 was geëindigd: 4-3. Arsenal wist zich wel eenvoudig te plaatsen voor de kwartfinales. De ploeg van Mikel Arteta, die al ruim twee maanden ongeslagen is, was met 2-0 te sterk voor het Leeds United.

Chelsea - Southampton 1-1 (4-3 w.n.s.)

Zonder echte centrumspits maar met Ziyech en Kai Havertz als gelegenheidsvoorhoede gingen the Blues op zoek naar een overwinning. De eerste goede mogelijkheid was voor Saúl Niguez: zijn kopbal uit een corner van Ross Barkley werd knap door Fraser Forster uit de kruising getikt. Havertz loste enkele gevaarlijke schoten voor de thuisploeg en Stuart Armstrong mikte van dichtbij hoog over voordat Kepa Arrizabalaga magistraal redde op een inzet van wederom Armstrong. Even later brak Chelsea de ban. Na een corner van Ziyech kwam Havertz hoger dan zijn directe tegenstander en kopte hij knap in de hoek: 1-0. De Marokkaans international was ruim twee maanden geleden tegen Villarreal voor het laatst direct betrokken geweest bij een doelpunt en dus was de assist meer dan welkom.

De Londenaren hoopten op een herhaling van eerder die maand, waarin the Saints met een 3-1 nederlaag naar huis werd gestuurd. De tegengoal kwam in ieder geval wel: vlak na de thee kon Che Adams ongehinderd doorlopen op rechts en schoot hij hard en laag langs Kepa. Het was vooral de thuisploeg die aanspraak maakte op de overwinning, met levensgrote kansen van opnieuw Saúl en Callum Hudson-Odoi voordat Lyanco het nog eens probeerde voor de bezoekers.

Gescoord werd er echter niet meer, waardoor het uitliep op strafschoppen. Mason Mount en Theo Walcott misten; Marcos Alonso, Hudson-Odoi, Armstrong en Shane Long scoorden wel. William Smallbone groeide met zijn gemiste penalty echter uit tot schlemiel, daar Ben Chilwell, Reece James en Oriol Romeu allen raak schoten.

Arsenal - Leeds United 2-0

Ten opzichte van het gewonnen duel met Aston Villa van vrijdagavond (3-1) verscheen alleen Emile Smith Rowe aan de aftrap; de rest van de basiself kreeg rust. De B-keus van Arteta had zichtbaar moeite om te imponeren en kwam nog het meest dichtbij via een geplaatst schot van linksback Sead Kolasinac, maar Illan Meslier redde. De bezoekers werden brutaal en losten gevaarlijke pogingen via Jack Harrison, Tyler Roberts en Daniel James, allen zonder resultaat. De fans van beide ploegen werden niet echt beloond voor hun komst en moesten genoegen nemen met een 0-0 ruststand.

Na de thee viel er meer te genieten. Calum Chambers, vers in het veld gekomen voor Ben White, mocht in het vijandige strafschopgebied plaatsnemen voor een corner en kopte met zijn eerste balcontact raak: 1-0. Daarna ging het van kwaad tot erger voor de ploeg van Marcelo Bielsa. Invaller Liam Cooper wilde de bal terug koppen op Meslier, maar het leer belandde recht in de voeten van de inlopende Eddie Nketiah. De spits omspeelde de Leeds-doelman met groot gemak en verdubbelde de marge. De zevende goal in acht EFL Cup-wedstrijden van Nketiah bleek de genadeklap. De voorsprong van the Gunners kwam in het restant van de wedstrijd niet echt meer in gevaar.