‘Barcelona gaat optie tot koop niet lichten na veranderde plannen van Koeman’

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 10:32

Yusuf Demir komt niet meer in de plannen van Ronald Koeman voor, zo weet Sport te melden. De achttienjarige Oostenrijkse vleugelaanvaller wordt dit seizoen door Barcelona gehuurd van Rapid Wien en kwam in het begin van het seizoen nog geregeld aan spelen toe, maar is het vertrouwen inmiddels verloren. Het ligt daarom op dit moment niet voor de hand dat de optie tot koop aan het einde van het seizoen geactiveerd gaat worden.

De start van Demir bij Barcelona was nog uiterst veelbelovend. Na zijn eerste maand in Catalonië werd er al gemeld dat de optie tot koop ter waarde van tien miljoen euro gegarandeerd gelicht zou worden, daar Koeman aanvankelijk positief verrast zou zijn door de viervoudig Oostenrijks international. Demir werd in de tweede competitiewedstrijd tegen Athletic Club met 18 jaar en 80 dagen de op een na jongste niet-Spaanse speler die speelminuten maakt in LaLiga, na Lionel Messi. Hij kwam vervolgens ook in actie in de competitiewedstrijden tegen Granada, Cádiz en Levante en het Champions League-duel met Bayern München.

De laatste vijf wedstrijden bleef Demir echter negentig minuten op de reservebank en Sport schrijft nu dat de aanvaller niet meer in de plannen van Koeman voorkomt. De oefenmeester kampte in de eerste weken van het seizoen met de nodige personele problemen in zijn voorhoede, daar onder meer Ousmane Dembélé, Ansu Fati en Sergio Agüero absent waren. Mede daardoor, en om zijn potentie te kunnen inschatten, werd Demir - die aanvankelijk werd gehaald voor Barcelona B - doorgeschoven naar het eerste elftal. Nog voor Fati en Agüero terugkeerden van hun blessures, had Koeman echter al genoeg gezien van Demir.

“Hij speelde een goede voorbereiding, maar de druk werd te veel toen de competitie begon. Op een gegeven moment maakte hij alleen nog maar veilige keuzes”, zo wordt een bron vanuit Barcelona geciteerd door Sport. Op dit moment is Barcelona niet van plan om de optie tot koop in de huurovereenkomst met Rapid Wien te gaan lichten. Die optie tot koop wordt echter verplicht wanneer Demir 20 wedstrijden van minimaal 45 minuten speelt. Op dit moment heeft hij twee keer minimaal 45 minuten gespeeld in het shirt van Barcelona.

Demir stond al langer te boek als een van de grootste talenten van Europa. Onder meer RB Leipzig, Red Bull Salzburg, Internazionale en Borussia Dortmund hadden hem in het vizier, maar de aanvallende middenvelder wilde per se de overstap naar Barcelona maken. Dat Barça de enige optie was voor Demir, was niet bepaald gunstig voor Rapid Wien. De club die Demir op tienjarige leeftijd wegkaapte bij stadgenoot First Vienna kampte deze zomer als gevolg van de coronapandemie met financiële moeilijkheden en moest de groeibriljant daarom wel laten gaan om geld in het laatje te brengen. Barcelona betaalt momenteel 500.000 euro om hem een seizoen te huren.