AZ opent gesprekken met aanvoerder Owen Wijndal over nieuw contract

Maandag, 25 oktober 2021 om 17:14 • Dominic Mostert

AZ en Owen Wijndal zijn in gesprek over een nieuw contract. Technisch directeur Max Huiberts bevestigt in gesprek met Voetbal International graag door te willen met de linksback, die zelf nog niet op de zaken wil vooruitlopen. AZ waagt ook een poging om Mohamed Taabouni langer aan zich te binden.

Wijndal staat tot de zomer van 2023 onder contract in Alkmaar, terwijl de verbintenis van Taabouni aan het eind van het huidige seizoen afloopt. Huiberts bevestigt dat AZ het tweetal graag langer behoudt. "Dat lijkt me logisch als je kijkt naar hun kwaliteiten en ontwikkeling." In de zomer hield AZ rekening met een vertrek van Wijndal, maar ondanks zijn EK-deelname met Oranje kwam er geen geïnteresseerde club voorbij waar hij zelf graag naartoe wilde.

"We zullen zien welke kant het opgaat", zegt Wijndal zelf over de contractsituatie. "Ik wacht het rustig af. Ik weet dat het een cliché is, maar mijn focus ligt nu echt op presteren met AZ." Wijndal werd voorafgaand aan het seizoen benoemd tot nieuwe aanvoerder, na het vertrek van Teun Koopmeiners naar Atalanta. Vorige week maakte Wijndal zijn rentree in de voorselectie van Oranje, nadat hij in de vorige interlandperiode ontbrak.

Taabouni is net als Wijndal afkomstig uit de jeugdopleiding van AZ. Hij debuteerde in december 2019 in de slotfase van de met 3-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen RKSV Groene Ster en speelde sindsdien geen officiële wedstrijd voor het eerste elftal. Wel kwam hij 76 keer uit voor Jong AZ; in die wedstrijden was de negentienjarige aanvallende middenvelder goed voor 10 doelpunten en 12 assists. Bij het eerste elftal blijft hij dit seizoen steevast negentig minuten op de bank.