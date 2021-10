Solskjaer: ‘Dit is de zwartste dag in mijn geschiedenis als speler en trainer’

Zondag, 24 oktober 2021 om 22:04 • Dominic Mostert

Ole Gunnar Solskjaer zit na de ontluisterende nederlaag van Manchester United tegen Liverpool (0-5) in zak en as. De trainer spreekt tegenover de officiële clubkanalen van 'de zwartste dag' die hij doormaakte 'als speler en trainer'. Solskjaer hoopt desondanks te mogen aanblijven als trainer, voegt hij toe in gesprek met Sky Sports. Hij is naar eigen zeggen 'te ver gekomen' met zijn ploeg om nu de handdoek in de ring te gooien.

"We waren individueel en als team niet goed genoeg", reageert de aangeslagen trainer tegenover Sky Sports. "Je kunt een ploeg als Liverpool niet zulke kansen geven, maar dat hebben wij helaas wel gedaan. Ons hele optreden was niet goed genoeg. We creëerden openingen, maar Liverpool kreeg de kansen en ging daar zorgvuldig mee om." Als Solskjaer wordt gevraagd wiens verantwoordelijkheid de nederlaag is, reageert hij zonder aarzelen. "De mijne. Zo simpel is het."

"De technische staf doet het fantastisch. Ik ben degene die bepaalt hoe we een wedstrijd ingaan", maakt Solskjaer duidelijk. "We waren niet klinisch genoeg en gaven te veel ruimte weg. Als je goede spelers de ruimte geeft, dan scoren ze." Dat Liverpool in de blessuretijd van de eerste helft op 0-4 kwam, deed pijn bij Manchester United. "Als je met 0-3 de rust in gaat, moet je daarna één keer scoren per kwartier. Ik weet dat mijn spelers daartoe in staat zijn. Maar de 0-4 was waarschijnlijk de genadeklap. We verloren vorig seizoen met 1-6 van Tottenham Hotspur, maar deze nederlaag is nog veel, veel erger. Dit is veel erger voor mij als jongen van Manchester."

Solskjaer krijgt vervolgens de vraag of hij nog de juiste man is om de spelersgroep van the Red Devils te leiden. "Ik ben te ver gekomen, we zijn als groep te ver gekomen, we zijn te dichtbij om nu op te geven. Het wordt zwaar. De spelers zullen er even doorheen zitten, maar er zitten genoeg spelers met karakter tussen. Dit is het diepste dal. Slechter dan dit gaan we ons niet voelen. Laten we zien waar dat ons brengt." Solskjaer kan in ieder geval rekenen op de sympathie van collega-trainer Jürgen Klopp. "Natuurlijk. Het laatste wat ik op dit moment zou willen, is in zijn schoenen staan", zegt Klopp. "Zo voelt het als je een derby verliest. Het is mij ook overkomen. Dan heb je geen zin om al die vragen te beantwoorden."

Voor de trainer van Liverpool is het juist 'een heel mooie dag'. Liverpool boekte de grootste uitzege ooit op de rivaal. "We hebben ons eigen hoofdstukje geschreven in de geschiedenis van de club. Hier gaan mensen nog lang over praten, want het zal heel lang niet meer voorkomen, als het ooit nog voorkomt." Analist Gary Neville van Sky Sports vermoedt dat het bestuur van Manchester United achter Solskjaer zal blijven staan, al wordt de druk immens. "Dit was een verschrikkelijke dag voor Manchester United. Ze zijn compleet vernietigd. Dit is onacceptabel. De druk wordt ongelooflijk groot."

"Het bestuur heeft gezegd achter de trainer te staan, en dat hij aanblijft, maar zulke resultaten ondermijnen dat. Dit is een ontnuchterende nederlaag. Manchester United heeft verandering nodig", vindt de voormalig verdediger. "Ik denk dat Ole de mogelijkheid gaat krijgen om daarvoor te zorgen, maar de druk gaat van alle kanten komen. Er zal om zijn hoofd geroepen worden, op manieren die je je niet kunt voorstellen. Maar je vraagt je ook af wat deze nederlaag betekent voor de spelers. Hoe gaan zij zich herstellen? De komende 24 uur worden misschien wel de meest penibele in de geschiedenis van de club."