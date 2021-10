Vertessen krijgt vertrouwen: ‘Messi of Lewandowski waren ook niet zo effectief’

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 15:29 • Laatste update: 15:36

Roger Schmidt is ervan overtuigd dat Yorbe Vertessen in de toekomst kan uitgroeien tot een topspeler bij PSV. De Belgische aanvaller krijgt dit seizoen geregeld kansen van de trainer van PSV. Door het geblesseerd uitvallen van Noni Madueke en Cody Gakpo tijdens het verloren Europa League-duel met AS Monaco (1-2), lonkt er zondagmiddag in de topper tegen Ajax een basisplaats voor Vertessen.

Door een opgelopen spierblessure moet Madueke de wedstrijd van aankomende zondag tegen Ajax aan zich voorbij laten gaan. Vertessen lijkt een serieuze kandidaat om de absentie van de Engels jeugdinternational bij de Eindhovenaren op te vangen. Schmidt is lovend over het jeugdproduct van PSV, al moet hij volgens de trainer wel werken aan zijn rendement. “Kijk naar Lionel Messi of Robert Lewandowski, die in hun jonge jaren ook nog niet zo effectief waren”, wordt Schmidt geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

In de slotfase van de wedstrijd tegen Monaco, bij een 1-1 stand, liet Vertessen een goede kans op de 2-1 liggen. Hij schoot vanuit het strafschopgebied wild naast het doel. De druistigheid in spel van Vertessen viel ook analisten van ESPN na de wedstrijd op, maar Schmidt heeft vertrouwen in zijn pupil. “Yorbe zal vaker in dit soort situaties moeten komen en dan minder hectisch worden. Ik ben ervan overtuigd dat hij mogelijkheden heeft om voor PSV een topspeler te worden en vergeet ook niet dat hij twee jaar heeft stilgestaan door een blessure.”

De gemiste kans van Yorbe Vertessen tegen AS Monaco is te zien vanaf minuut 4:00.

PSV heeft na de Europa League-wedstrijd twee dagen minder rust dan Ajax voor de topper van aanstaande zondag. Schmidt wil aan dit gegeven echter niet te veel woorden vuil maken. “Daar gaan we het niet meer over hebben. We moeten de tijd die we hebben zo goed mogelijk benutten. Eerder dit seizoen hadden we ook weinig tijd toen we naar Ajax gingen, omdat we tegen FC Midtjylland hadden gespeeld. Toen hebben we het ook aardig gedaan”, doelde de Duitse oefenmeester op de 0-4 zege van PSV op Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal begin augustus.

Schmidt vond zijn ploeg donderdagavond in de Europa League echter beter voor de dag komen. “Het verhaal van die wedstrijd tegen Ajax was dat we twee keer goed counterden en daardoor twee goals maakten”, zo tekent Voetbal International op uit de mond van de trainer van PSV. “Daarna verdedigden we goed en kreeg Nicolás Tagliafico een rode kaart. In de tweede helft speelden we het slim uit. Maar ik vond ons gisteren tegen Monaco tactisch beter dan toen tegen Ajax. Maar zondag is weer een andere test.” Schmidt laat tot slot weten dat hij niet van plan is om zijn speelwijze te veranderen, naar aanleiding van de ruime 4-0 nederlaag van Borussia Dortmund in Amsterdam. “Passief spelen is geen oplossing, dan hebben we geen kans. Dan kunnen zij hun spel spelen en domineren.”