Schmidt zorgt voor grote verrassing en verwijst Zahavi naar de bank

Donderdag, 21 oktober 2021 om 19:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:03

De opstelling van PSV voor het Europa League-duel met AS Monaco is bekend. De belangrijkste wijziging aan de kant van de Eindhovenaren wordt doorgevoerd in de spitspositie, waar Carlos Vinícius de voorkeur krijgt boven Eran Zahavi. De honneurs van de geschorste Ibrahim Sangaré worden waargenomen door Olivier Boscagli. De Fransman schuift een linie naar voren, waardoor er centraal achterin een gat komt dat wordt opgevuld door Armando Obispo. Bij Monaco krijgt Myron Boadu de voorkeur in de spits boven Wissam Ben Yedder De aftrap van het duel om de koppositie in Groep B vindt om 21.00 uur plaats in het Philips Stadion.

Trainer Roger Schmidt voert dus drie wijzigingen door in de basiself ten opzichte van het gewonnen Eredivisie-duel met PEC Zwolle van afgelopen weekend. Joël Drommel staat zoals gebruikelijk onder de lat, en voor de doelman staat en viermansverdediging geposteerd. Phillipp Mwene geeft invulling aan de rechtsachterpositie en Philipp Max staat linksback. Het hart van de verdediging wordt gevormd door André Ramalho, die tegen PEC de gelijkmaker verzorgde, en Obispo, de vervanger van de naar voren geschoven Boscagli.

Op het middenveld krijgen Marco van Ginkel en Boscagli de controlerende rol toebedeeld, terwijl Mario Götze invulling geeft aan de nummer tienpositie. Sangaré pakte in de wedstrijd tegen Sturm Graz (1-4) een minuut voor het einde van de reguliere speeltijd zijn tweede gele kaart en is tegen Monaco zodoende geschorst. Op de persconferentie daags voor de ontmoeting met de Monegasken leek Schmidt zich geen zorgen te maken over de afwezigheid van de Ivoriaans international. “Tegen Real Sociedad is het ons ook gelukt om een goede wedstrijd te spelen zonder Ibrahim, maar hij is wel een sleutelspeler voor ons”, aldus de keuzeheer.

De alternatieve optie die besproken werd tijdens het persmoment voor het invullen van het gat dat Sangaré achterlaat was Davy Pröpper, maar hij moet genoegen nemen met een plek op de bank. Verder heeft Schmidt voorin de grootste verrassing in petto. Niet Zahavi staat in de spits, maar Vinícius krijgt een basisplek van de oefenmeester. Rechtsvoorin staat Noni Madueke, en Cody Gakpo mag zijn kunsten vertonen vanaf de linkerflank.

Monaco hoopt tegen PSV de vervelende nasmaak weg te spoelen van de nederlaag in de Ligue 1 tegen Olympique Lyon (2-0). Coach Niko Kovac heeft in het 3-5-2-systeem een basisplek ingeruimd voor Boadu, die ook in het duel met Real Sociedad (1-1) de voorkeur kreeg boven Ben Yedder. De Nederlander wordt voorin vergezeld door Kevin Volland. De Eindhovenaren gaan met vier punten aan kop in Groep B, waarin Monaco tweede staat met een gelijk puntenaantal maar met een minder doelsaldo: +3 om +1. Real Sociedad (twee punten) en Sturm Graz (nul punten) completeren de poule.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Van Ginkel, Götze, Boscagli - Madueke, Vinícius, Gakpo

Opstelling AS Monaco: Nubel; Maripán, Disasi, Badiashile; Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Lucas, Caio Henrique; Volland, Boadu