Solskjaer ziet nog altijd ‘grote glimlach’ bij ‘gefrustreerde’ Van de Beek

Donderdag, 21 oktober 2021 om 08:33 • Yanick Vos • Laatste update: 09:33

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer is woensdagavond na afloop van de 3-2 overwinning op Atalanta ingegaan op de bijrol van Donny van de Beek. De Oranje-international komt er ook dit seizoen niet aan te pas op Old Trafford en kwam in de Premier League pas vijf minuten in actie. De trainer begrijpt de teleurstelling van de ex-Ajacied, maar ziet hem desondanks iedere dag hard werken op de training. “En dat doet hij met een grote glimlach”, aldus Solskjaer.

Verslaggever Marcel Maijer kreeg Solskjaer woensdagavond voor de camera van RTL7 en vroeg hem naar de situatie van Van de Beek. “Donny werkt nog altijd hard”, aldus de Noorse hoofdtrainer van Manchester United. “Ik begrijp Donny, hij is gefrustreerd en teleurgesteld. Maar hij blijft iedere dag werken met een grote glimlach. Ik weet dat hij niet gelukkig is, maar hij werkt hard en is een echte professional. Hij weet dat het soms op deze manier werkt in het voetbal.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Solskjaer wilde niet al te diep ingaan op de situatie van Van de Beek, maar gaf wel kort antwoord op de vraag waarom de middenvelder maar niet aan de bak komt: “Als je ons team ziet vandaag... We hebben heel wat goede spelers. Maar hij blijft goed trainen en ik hoop dat hij zijn kansen krijgt”, aldus Solskjaer, die Van de Beek tegen Atalanta liet warmlopen, maar daarna weer op de bank liet terugkeren. “Iedereen doet een warming-up, je moet klaar zijn om erin te komen. We weten wat we aan Donny hebben als hij in het veld komt, hij is zo slim. Maar ik dacht dat Bruno het vanavond ook best aardig deed”, zei Solskjaer over Bruno Fernandes, die twee assists gaf tegen Atalanta.

De afgelopen transferperiode werd Van de Beek nog in verband gebracht met Everton. The Toffees hadden hem naar verluidt op willen pikken, aangezien de middenvelder vanwege een gebrek aan speeltijd open stond voor een overstap. Solskjaer wilde hem volgens Engelse media echter niet laten gaan. “We hebben nooit een bod ontvangen van Everton”, reageerde Solskjaer desgevraagd naar dat gerucht. “Dat zijn speculaties. Voor mij is hij een Manchester United-speler.”

Eind september leek Van de Beek als bankzitter zijn kauwgom gefrustreerd weg te gooien, toen in de Champions League-wedstrijd tegen Villarreal (2-1) opnieuw niet in actie mocht komen. "Het is ook verstandiger om je kauwgom weg te gooien en niet door te slikken. Dat leerden wij als kinderen al. En je kauwgom aan een ander geven is in deze tijden van Covic ook niet verstandig, dus ik snapte wel dat hij hem weggooide”, aldus Solskjaer met een knipoog.