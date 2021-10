‘Bayern rekent op operatie van 150 miljoen om Lewandowski te vervangen’

Donderdag, 14 oktober 2021 om 13:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:58

Erling Braut Haaland heeft de Europese topclubs voor het uitzoeken, zo verzekeren diverse internationale media al maandenlang. De 21-jarige spits kan Borussia Dortmund aan het eind van het seizoen verlaten dankzij een ontsnappingsclausule in zijn contract en kan dan onder meer kiezen uit Bayern München. Volgens BILD rekent de Duits recordkampioen op een kostenpakket van minimaal 150 miljoen euro om Haaland binnen te kunnen halen.

Haaland heeft een gelimiteerde transfersom in zijn contract, die het mogelijk maakt om voor 75 miljoen euro te vertrekken uit Dortmund. Daarbovenop verwacht Bayern een salarispost van dertig miljoen euro voor Haaland en een commissie van dertig tot veertig miljoen euro voor zaakwaarnemer Mino Raiola. Ook zou de transfersom voor Haaland middels bonussen met vijftien miljoen euro kunnen oplopen tot in totaal negentig miljoen euro.

Bayern beschouwt Haaland als een potentiële opvolger van Robert Lewandowski, maar wil momenteel niet ingaan op de belangstelling. "We hebben met Lewandowski 's werelds beste voetballer die elk seizoen als geen ander doelpunten maakt", zei Herbert Hainer woensdag tegen SZ. De voorzitter van Bayern benadrukte dat de club nog altijd kampt met de naweeën van de coronacrisis. "We beslissen natuurlijk op sportieve criteria, maar als je door corona 150 miljoen euro aan omzet misloopt, kijk je nog kritischer naar je uitgaven."

Mocht Bayern voor Haaland gaan, dan kan der Rekordmeister gigantische concurrentie verwachten. Woensdag meldde The Times dat Manchester City in januari een poging doet om de Noorse spits te strikken. Raiola zou al een afspraak hebben staan in het Etihad Stadium om te spreken over een transfer. Daarnaast zitten ook Manchester United, Real Madrid en Paris Saint-Germain op het vinkentouw.

