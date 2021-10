Oranje walst over Gibraltar heen; nieuwkomers laten zich gelden

Maandag, 11 oktober 2021 om 22:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:54

Het Nederlands elftal heeft maandagavond een simpele en vrij ruime overwinning geboekt op Gibraltar. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal wist in het WK-kwalificatieduel met de dwergstaat uiteindelijk zes doelpunten te maken: 6-0. Noa Lang maakte zijn basisdebuut voor Oranje, terwijl Arnaut Danjuma na precies drie jaar zijn rentree maakte als invaller. De nieuwkomers maakten een uitstekende indruk, terwijl ook vaste waarde Memphis Depay met twee goals en twee assists belangrijk was. Nederland blijft bovenaan in Groep G met twee punten meer dan Noorwegen, dat met 2-0 won tegen Montenegro.

Naast Lang kwam Georginio Wijnaldum in het elftal. De middenvelder nam de plek over van Guus Til. Depay opende het bal in de derde minuut met een schitterende solo, waarbij hij onder meer een akka uit de hoge hoed toverde, maar uiteindelijk naast schoot. In de negende minuut maakte Virgil van Dijk de openingstreffer door een hoekschop van Depay binnen te koppen: 1-0. Binnen twintig minuten kreeg het Nederlands elftal een penalty, nadat Stefan de Vrij de bal uit een hoekschop tegen de hand van Graeme Torrilla kopte. De strafschop van Depay werd door doelman Bradley Banda knap weggeslagen.

Twee minuten later maakte Depay zijn fout goed door een prachtige aanval van Oranje af te ronden. Lang stuurde Davy Klaassen met een steekbal naar de achterlijn, waarna de middenvelder de bal breed legde op Depay: 2-0. Even later werd Klaassen opnieuw gelanceerd door Lang. Ditmaal bediende hij Georginio Wijnaldum, die leek te gaan scoren maar op het blok van Roy Chipolina stuitte. Wijnaldum werd op slag van rust opnieuw vrijgezet, ditmaal door een hakje van Steven Berghuis, maar wist de bal niet achter Banda te schieten. Oranje kreeg in blessuretijd opnieuw een strafschop, toen Berghuis de bal op de uitgestoken arm van Julian Valarino knalde. Depay kreeg zo een herkansing en vuurde de bal ditmaal midden door het doel: 3-0.

Binnen drie minuten na rust maakte Oranje zijn vierde doelpunt. Lang passeerde aan de linkerzijde van het strafschopgebied zijn tegenstander en zette vanaf de achterlijn voor, waarna Denzel Dumfries zijn hoofd tegen de bal zette. In de fase die volgde werd Oranje niet gevaarlijk en na een uur spelen kwamen Arnaut Danjuma en Wout Weghorst binnen de lijnen bij Oranje. Met name het inbrengen van Danjuma, die direct een aantal geslaagde dribbels inzette, leek de thuisploeg nieuw elan te geven.

Nederland bleef zoeken naar een nieuwe goal en Lang kon een voorzet vanaf de linkerkant van Blind net niet binnentikken. Een kwartier voor tijd was het wel raak, toen Depay de bal vanaf de as het strafschopgebied in stiftte. De bal werd doorgekopt door Weghorst en binnengegleden door Danjuma: 5-0. Weghorst zag daarna een kopbal van de lijn worden gehaald door een verdediger. Ook Donyell Malen mocht delen in de feestvreugde. De invaller werd aan de rechterkant van het strafschopgebied vrijgezet door Depay en schoot de bal in de verre hoek: 6-0.