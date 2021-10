Afellay: ‘Daar kan ik me niet in vinden, hoe lang is El Khayati profvoetballer?’

Maandag, 11 oktober 2021 om 00:12 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:16

De analisten van Studio Voetbal betreuren de situatie van Oussama Tannane bij Vitesse. De spelmaker koerst af op een breuk met zijn club: hij werd twee weken geleden uit de selectie gezet en is sindsdien in gesprek over de ontbinding van zijn contract, dat aan het eind van het seizoen afloopt. Rafael van der Vaart adviseert de clubleiding om zo snel mogelijk afscheid te nemen van Tannane, maar vindt het moeilijk om te zien dat hij door de achterdeur vetrekt.

"Ik denk dat ze daar genoeg tijd in hebben gestoken", vertelt Van der Vaart in het praatprogramma. "Ik baal er enorm van, want ik ben heel erg fan, maar je kunt mij niet vertellen dat alle trainers waarmee hij heeft gewerkt gek zijn." Tannane werd in zijn tijd bij Heracles Almelo tweemaal uit de selectie gezet en werd bij FC Utrecht op non-actief gezet na gedragsincidenten op de training. "Ik vind het jammer dat er niemand is, waarschijnlijk ook niet in zijn omgeving, die zegt: doe gewoon even normaal en je wordt een van de beste spelers van de Eredivisie. Dat is hij in mijn ogen. Hij laat het dan een paar wedstrijden zien, of een seizoentje, en daarna is het meteen klaar."

Volgens Ibrahim Afellay heeft Tannane 'wederom een van zijn laatste kansen vergooid'. "Hij moet nu hopen dat er een trainer is die toch het risico met hem durft te wagen. En dat ze dan eventueel in het contract opnemen dat het contract wordt ontbonden bij misdragingen. Hij is niet meer in de positie dat hij dingen kan eisen." De voormalig middenvelder vindt de naderende breuk 'verschrikkelijk zonde'. "Deze jongen heeft ontiegelijk veel kwaliteiten. Hij is 27 en we praten over dit soort dingen. Normaal ben je dan op de toppen van je kunnen." Afellay kan zich desondanks niet vinden in uitspraken die Nasser El Khayati woensdag deed over Marokkaanse voetballers.

El Khayati zei dinsdag bij Voetbalpraat dat Marokkaanse spelers 'heel slecht tegen kritiek kunnen'. "Daar kan ik me niet in vinden. Hoe lang is hij profvoetballer?", vraagt Afellay zich openlijk af over de 32-jarige El Khayati. "Uiteindelijk moet je voor jezelf spreken. Dit is generaliseren. Als een speler voor zichzelf opkomt, ben je dan lastig? Je moet je aan de regels houden en niet het groepsproces in gevaar brengen, dat is duidelijk. Maar een Aziaat, een Mexicaan, een Marokkaan, een Arubaan, we zijn allemaal mensen. Ieder persoon heeft een andere gebruiksaanwijzing. Guus Hiddink gaf de Zuid-Amerikanen bijvoorbeeld twee dagen vrij, maar die schoten er wel twee ballen in in het weekend."

De uitspraak van El Khayati 'is voor zijn conto', zegt Afellay, die zelf ook vraagtekens zet bij de mentaliteit van Tannane doordat de spelmaker met overgewicht aan het seizoen begon. "Ik vind het onbegrijpelijk dat een professionele voetballer niet fit is. Het is jouw lichaam, jouw instrument. Een timmerman komt toch ook niet aan zonder hamer?", stelt Afellay. "Uiteindelijk moet je zorgen dat je fit bent en dan moet je maar accepteren of een trainer jou opstelt of niet. Jij moet ervoor zorgen dat je klaar bent. Je kunt niet met overgewicht komen. Dat bestaat gewoon niet." Rafael van der Vaart gaat enigszins in tegen Afellay, door te stellen dat Marokkaanse spelers vaker 'gevoelige jongens' zijn die een andere benadering vereisen.

"Ik heb met veel Marokkaanse spelers gewerkt", haakt de aanwezige FC Twente-trainer Ron Jans in. "Dat ze slecht tegen kritiek kunnen is niet waar. Je moet kritiek meestal wel gewoon in een kamertje geven, en niet met iedereen erbij schreeuwen. De trots is soms weleens lastig, maar uiteindelijk zijn het enorme liefhebbers die altijd de bal willen hebben. Soms vinden ze het ook terecht om bestraft te worden, als ze maar het gevoel hebben dat je om ze geeft."