Goudeerlijke El Khayati legt pijnpunt van Nederlandse Marokkanen bloot

Woensdag, 6 oktober 2021 om 18:24 • Laatste update: 18:24

Nasser El Khayati denkt dat Marokkaans-Nederlandse voetballers stappen kunnen zetten als het aankomt op omgaan met kritiek. Momenteel ligt Oussama Tannane op ramkoers met Vitesse en dat komt volgens El Khayati mogelijk ook deels omdat de aanvaller van Vitesse niet goed tegen kritiek kan. De inmiddels 32-jarige clubloze middenvelder geeft toe dat hij in zijn jonge jaren ook moeite had om daarmee om te gaan en herkent zich in Tannane.

“Tannane is net als ik een Nederlandse jongen met een Marokkaanse achtergrond", zo geeft El Khayati aan bij Voetbalpraat. “Waar ik gelukkig zelf heel vroeg achter ben gekomen, is dat wij heel slecht tegen kritiek kunnen. Ik zeg ‘wij’, omdat ik dat ook in mijn jongere jaren had.” De creatieve middenvelder geeft toe dat Marokkaanse jongens heel 'trots' zijn. “Dat is ook goed, want als we het over voetbal hebben, voelen we ons altijd de beste. Meestal zijn we de technische jongens die goals maken en assists leveren. Uiteindelijk moet je ook rendement hebben, want dan ben je belangrijk voor de club en de trainer.”

???? El Khayati herkent zichzelf in Oussama Tannane en legt de vinger op de zere plek: "Wij kunnen heel slecht tegen kritiek."#Voetbalpraat pic.twitter.com/akAoURx8X4 — ESPN NL (@ESPNnl) October 5, 2021

“Je moet alleen wel om kunnen gaan met kritiek”, vindt El Khayati. “Ik ken het exacte verhaal niet wat er is gebeurd tussen hem en de trainer of met spelers, maar het is toch een geweldige speler?” Beide partijen zijn momenteel in onderhandeling over de financiële afwikkeling van de contractontbinding van Tannane. El Khayati, voormalig smaakmaker van ADO Den Haag, geeft aan dat de knop bij hemzelf is omgegaan in Engeland. “Ik zat bij Kozakken Boys en maakte toen op 24-jarige leeftijd de overstap naar Burton Albion, een relatief kleine club onder leiding van Jimmy Floyd Hasselbaink. Hij heeft me echt aangeleerd om beter om te gaan met kritiek. Ik denk echt dat dit het grootste probleem voor Marokkaanse voetballers is.”

Willem van Hanegem gaf zondag bij ESPN tegenover Hans Kraay jr. aan Tannane een ‘kwibus’ te vinden. "Hoe dom kan je zijn als je over zoveel kwaliteiten bezit en dat je dan godverdimme met iedereen gezanik en gezeur hebt. Bij alle clubs heeft hij gezanik. Dan denk ik: dan moet je toch eens bij jezelf te rade gaan.” Tannane werd eerder bij Heracles Almelo na meerdere incidenten en disciplinaire schorsingen al eens uit de selectie gezet, maar keerde toen ook weer terug en verdiende een transfer naar AS Saint-Étienne. Van Hanegem hoopt dat Tannane nog tot inkeer komt. "Later besef je het, wanneer je er niets van gebakken hebt... Dan krijg je zo gigantisch veel spijt. Voetballen is het mooiste wat er is, je zou het wel tot je vijftigste willen doen. En dan gooi je het allemaal weg.”