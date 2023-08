Ola John maakt waanzinnige goal van liefst van 60 (!) meter voor nieuwe club

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 13:23 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:24

Ola John heeft maandag een wereldgoal gemaakt namens zijn nieuwe club Al-Arabi. De 31-jarige aanvaller maakte in het duel met Hajer een doelpunt vanaf zijn eigen helft. Zo stond het Saudi-Arabische Al-Arabi al na een kwartier met 2-0 voor. Uiteindelijk wonnen John en zijn teamgenoten de wedstrijd overtuigend, met 4-0.

John, die in het verleden onder meer voor FC Twente en RKC Waalwijk uitkwam, maakte deze zomer transfervrij de overstap van Al-Hazem naar Al-Arabi. Met zijn nieuwe club speelde hij maandag tegen Hajer, en was hij van grote waarde. Hij kreeg de bal op eigen helft, zag de keeper iets te ver voor zijn doel staan en probeerde het maar eens. Met succes.

?????? GOLAZO DE ATRÁS DE MITAD DE CANCHA en el ascenso saudí ????! ¿El culpable? Ola John jugando para el Al-Arabi. pic.twitter.com/q8z68r2btj — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) August 21, 2023

Na twee speelronden gaat Al-Arabi nu met zes punten aan kop in de Saudi First Division, het tweede niveau van Saudi-Arabië. De goal van John doet enigszins denken aan Oussama Tannane. Hij debuteerde vorige week voor het Qatarese Umm-Salal en besloot het vanaf een meter of zestig te proberen. De poging van Tannane belandde uiteindelijk op de buitenkant van de paal.