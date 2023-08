Oussama Tannane kopieert NEC-debuut met kunststukje van eigen helft

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 11:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:29

Oussama Tannane heeft meteen zijn voeten laten spreken bij zijn debuut voor Umm-Salal. De buitenspeler annex aanvallende middenvelder deed zaterdagavond negentig minuten mee, maar wist met zijn ploeg een 1-3 nederlaag niet te voorkomen. Wel kreeg hij de handen op elkaar. Tannane deed exact hetzelfde als bij zijn debuut in het shirt van NEC.

Op beelden van ESPN is te zien hoe Tannane het bij zijn debuut voor zijn nieuwe club van hele grote afstand probeert. De technicus ontvangt de bal op eigen helft, waarna hij zich niet bedenkt en van zestig meter uithaalt. Met zijn poging verschalkt hij Meshaal Barsham, maar de paal brengt redding voor de doelman van Al-Sadd.

Oussama Tannane ?? schieten vanaf de middenlijn bij zijn debuut ?? pic.twitter.com/jtYPzj9PCm — ESPN NL (@ESPNnl) August 19, 2023

Opvallend is dat Tannane bij zijn debuut in het shirt van NEC exact hetzelfde deed. Ook toen probeerde hij het van grote afstand. FC Twente was destijds de tegenstander, Lars Unnerstall de doelman, maar ook toen miste de linkspoot het doel op een haar na. Tannane liet NEC deze zomer achter zich voor een avontuur bij het Qatarese Umm-Salal.