‘Barcelona mikt door situatie van Dembélé op deal met Manchester City’

Zondag, 10 oktober 2021 om 18:52 • Chris Meijer

Als Ousmane Dembélé zijn contract bij Barcelona niet verlengt, moet Raheem Sterling in januari als zijn opvolger worden binnengehaald. De Franse aanvaller is bij de Catalanen in het bezit van een aflopend contract en als hij deze niet wil verlengen, komt hij dit seizoen niet meer aan spelen toe. Sport schrijft dat Sterling in dit geval bovenaan het verlanglijstje met zijn mogelijke opvolgers staat.

Dembélé is dit seizoen nog niet in actie gekomen, wegens een op het EK opgelopen hamstringblessure. De aanvaller wordt na de huidige interlandperiode terug verwacht op het trainingsveld bij Barcelona en kan tegen het einde van de maand weer wedstrijdminuten maken. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, hangt af van de contractonderhandelingen. Dembélé kan zijn aflopende verbintenis met Barcelona verlengen tot medio 2025, tegen een iets lager salaris dan hij nu opstrijkt.

De entourage van Dembélé heeft vooralsnog niet gereageerd op deze aanbieding. Eerder werd de in 2017 voor 135 miljoen euro van Borussia Dortmund overgenomen aanvaller gelinkt aan een transfervrije overstap naar Manchester United of Paris Saint-Germain. Als het daadwerkelijk die kant opgaat, komt Dembélé in het restant van het seizoen weinig meer aan spelen toe. Barcelona heeft reeds een scenario klaarliggen wanneer dit het geval is: dan moet Sterling in januari worden binnengehaald om de voorste linie te versterken.

Door het vertrek van Antoine Griezmann naar Atlético Madrid heeft Barcelona financiële ruimte om de selectie in januari te versterken. De verstandhouding tussen de Catalanen en Manchester City is uitstekend en manager Josep Guardiola staat niet onwelwillend tegenover het vertrek van Sterling, die zijn tot medio 2023 lopende contract in het Etihad Stadium voorlopig niet van plan is te verlengen. De Engelse aanvaller zou zelf graag voor Barcelona willen spelen en moet middels een huurovereenkomst met verplichte optie tot koop naar het Camp Nou gehaald worden.

Barcelona wil ook graag het middenveld spoedig versterken en heeft daarvoor drie kandidaten in het vizier. Matteo Moretto, journalist van de Italiaanse tak van Sky Sports, noemt Barcelona als gegadigde in de strijd om Denis Zakaria, die bij Borussia Mönchengladbach in het bezit is van een aflopend contract. Ook Franck Kessié (van AC Milan) en Paul Pogba (van Manchester United) gelden als mogelijke transfervrije versterkingen voor Barcelona.