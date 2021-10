Arnesen onthult gesprek met Pratto en Advocaat: ‘Hij is niet Mr. Nobody’

Zondag, 3 oktober 2021 om 11:26 • Chris Meijer

Frank Arnesen heeft in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN teruggeblikt op de komst van Lucas Pratto. De spits werd vorig seizoen in de winterstop door Feyenoord gehuurd van River Plate, maar kwam nauwelijks aan de bak in Rotterdam. Arnesen beaamt dat er een fout is gemaakt met het binnenhalen van Pratto, maar neemt het tegelijkertijd voor hem op door te stellen dat hij nauwelijks kansen heeft gekregen van trainer Dick Advocaat.

Pratto kreeg bij Feyenoord de voorkeur boven Ricky van Wolfswinkel, die afgelopen zomer door FC Twente transfervrij werd overgenomen van FC Basel. “We hebben intern gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat Pratto een betere optie was. Hij komt vanuit Argentinië gevlogen en moet twee dagen later op kunstgras (tegen Sparta Rotterdam, red.) spelen, waar hij al honderd jaar niet op gespeeld had. Tegen Sparta schiet hij op de paal, in de tweede helft had hij nog een goede kans. De volgende wedstrijd (tegen PEC Zwolle, red.) had hij met een kopbal een goede kans, maar hij scoorde niet. Vanaf dat moment speelde hij niet meer.”

?? In deel 4 van #DatEneWoord laten de eerste beelden van Lucas Pratto een goede indruk achter bij de staf van Feyenoord.



"Het is een sterke speler, die een doelpunt kan maken"



Aflevering 4 is nu te zien op Disney+! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 22, 2021

Arnesen wordt geconfronteerd met beelden uit de documentaire Dat ene woord van Disney+, waarin te zien is dat toenmalig assistent Cor Pot beelden van Pratto bekijkt. “Ik deed het met de scouts en met Dick, bij hen legde ik drie opties neer. Cor Pot heeft ook gekeken. Ik kende Pratto wel, twee jaar eerder scoorde hij in de finale van de Copa Libertadores. Ik kende zijn karakter. Natuurlijk wist ik dat hij 32 was, maar we moesten een spits hebben en hadden niet veel geld. Het was een fout. Om hem te beschermen: Dick heeft hem ook niet echt een kans gegeven. In de eerste twee wedstrijden had hij twee keer kunnen scoren, dat gebeurde niet. Daarna was hij niks meer.”

“Het is een les voor ons allemaal. Ik ben er sowieso geen voorstander van om in januari wat te doen. Vaak zijn er spelers beschikbaar die niet gespeeld hebben of niet in vorm zijn. Voor zij fit zijn, zijn we in april. Het moeten alleen noodgrepen zijn. Tenzij je iemand kan halen voor de toekomst. Pratto was een pleister”, vervolgt Arnesen. Hans Kraay junior vraagt zich af of Pratto wel in het systeem van Dick Advocaat paste, waarin de spits grote afstanden moet overbruggen.

“Je had ook wedstrijden waarin we achter kwamen, dan heb je iemand nodig die in de zestien kan komen. Hij liep heel goed in de zestien. Je moet kijken welke spitsen beschikbaar zijn en welke past. We vonden Van Wolfswinkel niet passen”, reageert Arnesen. “Dick gaf hem niet de kans. Misschien had hij dan vijf wedstrijden ook niet gescoord, dat weet je niet. Maar om de speler een beetje te verdedigen.”

Arnesen vertelt dat Pratto zich op een zeker moment bij hem meldde met het verzoek voor een gesprek met Advocaat. De technisch directeur van Feyenoord spreekt Spaans, doordat hij een verleden heeft als speler bij Valencia. “Hij vroeg me: ‘Frank, kan even met de coach praten?’ Hij vroeg aan Dick wat hij kon doen om te helpen. Zo ging dat. ‘Zeg maar wat ik kan doen, want ik ben hier niet voor vakantie. Ik wil heel graag helpen. Of ik nu speel of niet’, zei Pratto. Dat was zijn instelling. Hij was aanvoerder bij een van de grootste club in Brazilië (São Paulo, red.), als Argentijn. Hij is niet Mister Nobody. Dat verdient respect en heeft hij niet altijd gekregen.”