Wim Kieft: ‘Liefst had hij gezien dat Berghuis niet had gescoord’

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 20:11

Wim Kieft denkt niet dat Davy Klaassen oprecht blij kan zijn met een doelpunt van Steven Berghuis, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. De oud-spits zag de regisseur tijdens het duel tussen Ajax en Besiktas (2-0) direct naar Klaassen schakelen bij het doelpunt en de assist van Berghuis. “Natuurlijk is Klaassen een teamspeler, maar hij zou jokken als zo’n doelpunt van Berghuis hem blij maakt”, schrijft Kieft.

“Bij Ajax schakelde de regisseur bij het doelpunt en de assist van Steven Berghuis direct naar de reservebank om de reactie van Davy Klaassen te zien. Die hield het op een beschaafd applaus. Liefst had Klaassen gezien dat Berghuis niet had gescoord en geen assist had gegeven. Dat hoop je altijd als je concurrent speelt en jij niet. Als je eerlijk bent”, stelt Kieft. Hij is van mening dat de kracht van Ajax ligt bij de ‘kwalitatief brede bezetting op de bank’, daar Klaassen op alle posities op het middenveld uit de voeten kan en voor Edson Álvarez, Ryan Gravenberch én Berghuis een concurrent vormt.

“Blijft Ajax winnen, dan valt het te managen en hou je de schwung erin. Anders moet je als trainer ingrijpen. Het ligt trouwens voor de hand dat Ten Hag in grote Europese wedstrijden voor Klaassen kiest”, vervolgt Kieft. Hij signaleert dat de concurrentie voor de spitspositie bij Ajax aanmerkelijk minder is dan op het middenveld. “Het gebrek aan concurrentie zie je aan de afwerking van Haller en zijn scherpte voor het doel. Of juist het ontbreken van scherpte.”

“Sinds zijn vier treffers tegen Sporting Portugal oogt Haller weinig scherp”, zo constateert Kieft. “Ajax maakte in de Eredivisie en Champions League in vier duels negentien doelpunten. Haller nam er slechts twee voor zijn rekening. Te weinig voor een spits. Hij mist momenteel te gemakkelijk grote kansen. Ajax heeft niemand achter de hand om hem op scherp te zetten. Dat kan ze opbreken.”