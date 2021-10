Van Aanholt drijft op sociale media de spot met Guendouzi na heet avondje

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 10:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:39

Patrick van Aanholt heeft zich via sociale media gericht tot Mattéo Guendouzi, nadat de middenvelder van Olympique Marseille in de slotminuut van de wedstrijd tegen Galatasaray (0-0) een strafschop claimde. Guendouzi kwam in botsing met de Nederlandse verdediger en ging neer, maar kreeg nul op rekest van scheidsrechter Pawel Raczkowski. Na afloop van het duel richtte Van Aanholt zich via Twitter tot de Fransman, waarbij hij met name de spot dreef met het kapsel van de middenvelder.

Het duel tussen Marseille en Galatasaray blonk sowieso al niet uit in sportiviteit, daar supporters van beide clubs elkaar bekogelden met vuurwerk gedurende het duel. Raczkowski onderbrak de wedstrijd daarop zo'n tien minuten. Voor Van Aanholt hield het duel na negentig minuten niet op. Na het vermeende penaltymoment werd Raczkowski door de VAR naar het scherm gehaald, waarna de Pool besloot om geen strafschop toe te kennen, tot woede bij Guendouzi. De middenvelder van Marseille botvierde zijn woede op Van Aanholt, met wie hij een lange woordenwisseling had.

Running your mouth after VAR proved you wrong... likkleman needs to relax before I snatch that wig off your head ??????? ?? Well done to my lions ?? for a well earned point on the roads ???? pic.twitter.com/YQmmtVGcPa — Patrick van Aanholt (@pvanaanholt) September 30, 2021

Van Aanholt richtte zich via Twitter tot Guendouzi en postte een gif van de beroemde actie waarbij Marouane Fellini Guendouzi bij zijn haar vastpakte tijdens een wedstrijd tussen Manchester United en Arsenal, in december 2018. "Je moet je mond houden als de VAR je ongelijk heeft gegeven", luidt de begeleidende tekst. "Likkleman (kleine man, red.) moet even ontspannen voordat ik de pruik van je hoofd trek. Gefeliciteerd aan mijn leeuwen voor een welverdiend punt."

De tweet van Van Aanholt werd om half een 's nachts de wereld in geslingerd en kon 's morgens op ruim vijfduizend retweets en bijna dertigduizend likes rekenen. Op donderdag 25 november staan beide kemphanen wederom tegenover elkaar, dan in Istanbul. Het is overigens niet voor het eerst dat Van Aanholt en Guendouzi elkaars tegenstander zijn. In het verleden kwam het ook al tot een ontmoeting in de Premier League, daar Van Aanholt een verleden heeft bij Crystal Palace en Guendouzi bij Arsenal.