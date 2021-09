Ronaldo breekt harten van Villarreal in blessuretijd van recordwedstrijd

Woensdag, 29 september 2021 om 22:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:59

Manchester United heeft woensdagavond een spectaculaire overwinning op Villarreal geboekt in de Champions League. Het onderlinge duel leek net als in de Europa League-finale van het afgelopen seizoen in 1-1 te eindigen, maar in de vijfde minuut van de blessuretijd bepaalde Cristiano Ronaldo anders. De aanvaller, die zijn 178ste Champions League-wedstrijd speelde en daarmee recordhouder is, brak daarmee de harten van Villarreal, dat sterk begon aan de wedstrijd. Arnaut Danjuma speelde een magnifiek eerste halfuur en leverde de assist bij het openingsdoelpunt, waarna Alex Telles de 1-1 verzorgde met een zondagsschot.

Danjuma had een basisplaats bij Villarreal, terwijl Donny van de Beek bij Manchester United op de bank zat. De eerste serieuze kansen van de wedstrijd waren voor Danjuma, die David de Gea tweemaal redding zag brengen. Eenmaal schoot Danjuma recht op de keeper af; bij zijn tweede poging, in de tiende minuut, stak De Gea zijn hand uit om een geplaatst schot uit de verre hoek te houden. Niet veel later sprintte Danjuma langs Diogo Dalot en verstuurde hij een strakke voorzet op Paco Alcácer, wiens kopbal door een reflex van De Gea over de lat werd getikt.

The Yellow Submarine ?? Villarreal komt op voorsprong dankzij Paco Alcácer. Arnaut Danjuma levert de assist ?? Problemen voor Manchester United ??#ZiggoSport #UCL #MUNVIL pic.twitter.com/0lqxDXZht8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 29, 2021

Danjuma onderscheidde zich halverwege de eerste helft ook met een overstapje na een corner, waarmee hij een schietkans voor Alberto Moreno (over) inleidde. Duidelijk was dat Villarreal domineerde en Manchester United in de tang had. Danjuma was in het eerste halfuur de gevaarlijkste man bij de bezoekers en liet Dalot met regelmaat zijn hielen zien. Na dertig minuten kreeg Alcácer de grootste kans tot dat moment. Dalot leverde de bal in op de helft van Villarreal, waarna de bezoekers snel aan de overkant waren en Raphaël Varane zich makkelijk liet aftroeven door Alcácer, die vervolgens net naast schoot.

Gaandeweg de eerste helft kwam Manchester United vaker op de helft van Villarreal, zonder echte kansen te creëren. Moreno schoot de bal drie minuten voor de rust wel bijna in eigen doel, kort nadat Villarreal naliet een veelbelovende counter goed uit te spelen. De Gea hield nog een laag schot van Yeremi Pino uit zijn doel, voordat het rustsignaal klonk. Acht minuten na de pauze verzilverde Danjuma zijn optreden met een assist, toen hij opstoomde aan de linkerflank en Alcacér in staat stelde om bij de eerste paal af te ronden: 0-1. Lang kon Villarreal niet genieten van die voorsprong. Toen Bruno Fernandes de bal na een vrije trap vanaf de rechterflank teruglegde op Telles, nam de linksback het leer vanbuiten het strafschopgebied op de slof en vond hij de verre rechterhoek: 1-1.

Sinds die goal domineerde Manchester United de wedstrijd, maar Villarreal hield stand. Enkele minuten voor tijd kregen de bezoekers zelfs een enorme kans om de overwinning binnen te slepen. Tot grote opluchting van Manchester United keerde De Gea een afstandsschot van Moi Gómez, waarna Boulaye Dia de bal tegen het hoofd kreeg van dichtbij. Met zijn reeds uitgestoken hand redde De Gea opnieuw, waarna de herkansing voor Dia eveneens geen doelpunt opleverde. Bij Manchester United bleef Van de Beek de gehele wedstrijd op de bank zitten. Danjuma maakte de negentig minuten vol. Ronaldo kon vrijwel de gehele wedstrijd zijn stempel niet drukken, maar besliste het duel in de vijfde minuut van de blessuretijd.