Arne Slot gaat gesprek aan: ‘Dat mag hem niet meer overkomen’

Woensdag, 29 september 2021 om 16:00 • Daniel Cabot Kerkdijk

Feyenoord leeft relatief onbezorgd toe naar de ontmoeting in de groepsfase van de Conference League tegen Slavia Praag. Arne Slot zei daags voor de wedstrijd in Rotterdam over een nagenoeg fitte selectie te beschikken. “Na de laatste wedstrijd van afgelopen zaterdag hebben we voldoende rust gehad. Iedereen staat er goed voor.” Alleen Mark Diemers en Reiss Nelson ontbreken nog.

Slot verwacht een interessant duel. “De beide speelstijlen komen overeen. We willen allebei dominant zijn. Ik hoop er uiteraard op dat wij het initiatief naar ons kunnen toetrekken. Maar gemakkelijk wordt het niet”, gaf de trainer van Feyenoord op een persconferentie aan. “Slavia heeft een sterk team, is vorig jaar ongeslagen kampioen geworden en heeft een enorm scorend vermogen. Maar wij zijn ook goed bezig dit seizoen."

Het voornaamste doel van Feyenoord is de vorm van de eerste maanden van het seizoen vast te houden. “Dat kan moeilijk worden natuurlijk. We hebben een druk programma, gelukkig, maar je weet ook dat alles binnen twee dagen kan veranderen”, benadrukte Slot. “Daarom moeten we continu scherp zijn. Tegenstanders gaan zich meer aan ons aanpassen, de verwachtingen worden hoger. Het zijn allemaal zaken om rekening mee te houden.”

Slot kreeg ook de kritiek mee op enkele misstappen die Tyrell Malacia dit seizoen maakt. Zo leidde de linksback afgelopen weekeinde tegen NEC met balverlies de 2-2 van de bezoekers in. Slot ziet de kritiek echter ook als iets positiefs. “Dat betekent dat de lat steeds hoger wordt gelegd rond Feyenoord. Dat is dus ook een compliment voor de spelers. Maar het klopt dat Tyrell er niet goed uit zag bij die 2-2. Dat mag hem niet meer overkomen.”

Slot en Malacia spraken deze week onder meer over het moment waaruit een tegendoelpunt viel. “Hij is iemand die dan ook zelfkritisch is. Tyrell weet dat hij nu wordt beoordeeld als Oranje-international. Dan moet je deze fouten zo min mogelijk maken. Daarbij moet hij niet vergeten waardoor hij international geworden is: door vol energie en enthousiasme de aanval te ondersteunen.”