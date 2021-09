Ten Hag legt uit waarom Berghuis de voorkeur krijgt boven Klaassen

Dinsdag, 28 september 2021 om 18:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:49

Erik ten Hag heeft een toelichting gegeven op de opstelling van Ajax tegen Besiktas. De trainer kiest voor dezelfde elf namen als zaterdag tegen FC Groningen (3-0 winst), wat inhoudt dat Steven Berghuis als aanvallende middenvelder de voorkeur krijgt boven Davy Klaassen. Jan Boskamp zei bij RTL7 niet te begrijpen dat de trainer van Ajax voor Berghuis heeft gekozen in de basiself.

Volgens Ten Hag is er geen enkele reden om Berghuis op de bank te posteren naar aanleiding van zijn prestaties te laatste weken. "Het feit dat Davy er drie weken uit heeft gelegen en Steven er momenteel heel goed inzit, heeft mij opnieuw voor Steven doen kiezen", aldus Ten Hag. "Berghuis is belangrijk geweest met doelpunten en assists, lekker laten staan dus. Hij doet het uitstekend, maakt goede progressie. Hij laat bovendien de ploeg beter voetballen en heeft een hoog rendement. Maar Davy gaat ook heel belangrijk voor ons zijn, op de korte en de lange termijn."

Ten Hag heeft zijn spelers niet hoeven motiveren voor het duel met Besiktas, zo gaf hij aan. "De spelers weten waar het om gaat. Ze weten dat we zes hele goede avonden nodig hebben om te overwinteren in de Champions League. De meeste dingen hebben we gisteren besproken. We hebben een plan getrokken, dan kunnen de spelers zich inleven. Ik denk dat het zometeen gaat kolken en dat er een geweldige wisselwerking gaat ontstaan met het publiek. Ik hoop dat wij een mooie impuls kunnen geven", aldus Ten Hag.

De basisplek van Berghuis kwam voor Jan Boskamp als een verrassing. "Ik had Berghuis niet verwacht, eerlijk gezegd", aldus Boskamp bij RTL7. "Besiktas geeft achterin veel ruimte weg, daar kan Berghuis de ballen neerleggen. Maar als je Klaassen hebt, die denkt aanvallend en verdedigend. Maar ik denk dat hij voor Berghuis gekozen heeft omdat het krap wordt qua ruimtes." Rafael van der Vaart zou niet graag in de schoenen staan van Ten Hag. "Als je Antony zó goed ziet spelen... De keuze is eigenlijk onmogelijk. Vandaag is de keuze nog relatief makkelijk door de blessure van Klaassen", aldus de oud-middenvelder bij Ziggo Sport.