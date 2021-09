Arnesen: ‘Hij heeft een salaris waar Feyenoord niet bij in de buurt kan komen’

Maandag, 27 september 2021 om 10:43 • Yanick Vos • Laatste update: 10:43

De kans dat Guus Til na dit seizoen voor Feyenoord speelt is volgens technisch directeur Frank Arnesen klein. De aanvallende middenvelder wordt gehuurd van Spartak Moskou en keert normaal gesproken na dit seizoen terug. Feyenoord-supporters hoeven er niet voor te vrezen dat Til tussentijds al terugkeert naar Moskou. Alleen als Til niet of nauwelijks aan spelen zou toekomen in Rotterdam, zou de Russische topclub er voor kunnen kiezen om hem eerder terug te halen.

“Hoe beter hij het doet, hoe kleiner die kans wordt,” reageert Arnesen als hij door RTV Rijnmond wordt gevraagd naar de mogelijkheid om Til langer te binden. “Hij gaat uiteindelijk terug naar Moskou, zo is dat afgesproken tussen de drie betrokken partijen. Dat zijn Spartak, Til zelf en Feyenoord. Daar doen we ook niet moeilijk over, we zijn heel blij met de deal zoals die er nu is, dat wij hem hebben kunnen halen, in onze parameter van geld. Hij heeft in Moskou een salaris waar Feyenoord niet in de buurt van kan komen. Dat heeft hij ook verdiend nadat hij het zo goed heeft gedaan bij AZ.”

Til is het seizoen uitstekend van start gegaan. In de Eredivisie scoorde hij al vijf keer in zes wedstrijden, terwijl hij in Europees verband al zes keer scoorde in zeven wedstrijden. Zijn goede prestaties zullen niet leiden tot een korter verblijf in De Kuip. Spartak Moskou beschikt over een clausule waarmee de 23-jarige Til eerder teruggehaald kan worden. Volgens de regionale omroep gaat het dan echter om een situatie zoals de Oranje-international meemaakte in Duitsland, toen hij amper aan spelen toekwam bij Freiburg. Bij Feyenoord is Til vaste basisklant. Bovendien heeft Spartak Moskou een brede selectie en is er vooralsnog geen behoefte aan zijn rentree, zo klinkt het.