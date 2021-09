Ansu Fati beleeft ultieme rentree na 323 dagen: ‘Het is ongelooflijk’

Zondag, 26 september 2021 om 18:36 • Yanick Vos

Ansu Fati heeft zijn rentree in het shirt van Barcelona zondag opgeluisterd met een doelpunt in de wedstrijd tegen Levante. De aanvaller kwam in de slotfase als vervanger van Luuk de Jong binnen de lijnen en had slechts tien minuten nodig om de eindstand op 3-0 te bepalen. Hij vierde zijn treffer met de clubarts, die hem gedurende zijn revalidatie heeft bijgestaan.

Fati maakte voor het eerst deel uit van de wedstrijdselectie. De achttienjarige aanvaller stond sinds november vorig jaar aan de kant met een gecompliceerde blessure aan de knie. De Spaans international werd liefst driemaal geopereerd en heeft nu groen licht van de medische staf gekregen. Zondag maakte hij zijn rentree; de aanvaller kwam bij een 2-0 voorsprong binnen de lijnen. “Het is ongelooflijk”, zei Fati direct na afloop tegenover Spaanse media. “Ik ben ontzettend blij met de overwinning. Ik wil alle doktoren en fysiotherapeuten die me hebben geholpen bedanken. Daarnaast en vooral wil ik de supporters en mijn familie bedanken. Ik heb veel steun mogen ontvangen gedurende de afgelopen maanden.”

Ansu Fati! ??



Het supertalent scoort direct bij zijn terugkeer in Camp Nou ??



De aanvaller zorgt met de 3-0 voor het slotakkoord namens Barcelona tegen Levante ????#ZiggoSport #LaLiga #BarcaLevante pic.twitter.com/U8PLTBaHwO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 26, 2021

Fati raakte op 7 november vorig jaar in de thuiswedstrijd tegen Real Betis geblesseerd aan zijn knie en had meer dan tien maanden nog voor zijn herstel. Een hard gelag voor zowel club als speler, daar hij het vorige seizoen met vijf doelpunten in tien duels uitstekend was gestart. In totaal staat de teller van de tiener nu op 14 doelpunten in 42 officiële duels van Barcelona. "De terugkeer van Ansu is geweldig nieuws", benadrukte Barcelona-trainer Ronald Koeman zaterdag nog op de persconferentie. "Hij zal hooguit vijftien minuten spelen. We willen dat hij goed herstelt, we hebben geen haast en we willen hem niet overbelasten. Hopelijk kunnen we dat plan doortrekken”, aldus de coach.

Fati is door zijn doelpunt de eerste speler anders dan Lionel Messi die namens Barcelona scoort met rugnummer 10 op zijn rug sinds Ronaldinho op 1 maart 2008 (4-2 verlies tegen Atlético Madrid). “Het is een eer om nummer 10 te dragen na Leo Messi”, aldus Fati, die de komende weken steeds meer speelminuten wil gaan maken. “We moeten kijken hoe het gaat, maar het is duidelijk dat ik mijn speeltijd zal moeten verdienen.” Woensdag komt Fati mogelijk opnieuw in actie, wanneer Barcelona het in de groepsfase van de Champions League in Lissabon opneemt tegen Benfica.