Zeldzame ‘Ancelotti-eindstand’ voor mat Real Madrid tegen Villarreal

Zaterdag, 25 september 2021 om 22:57 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:10

Real Madrid heeft zaterdag genoegen moeten nemen met een gelijkspel tegen Villarreal in LaLiga. De ontmoeting in het Santiago Bernabéu eindigde doelpuntloos en dat was pas de derde 0-0, en de eerste in competitieverband, van de Koninklijke in 127 officiële duels onder Carlo Ancelotti. Villarreal toonde ook zaterdag aan waarom Real Madrid slechts vijf van de laatste veertien onderlinge ontmoetingen heeft gewonnen.

In een intense eerste helft zorgde Villarreal er nadrukkelijk voor dat Real Madrid zich niet op zijn gemak voelde. Het team van Ancelotti kwam maar moeilijk in de wedstrijd, mede omdat het team van Unai Emery goed druk zette en dankzij de snelheid van Arnaut Danjuma en Yeremi Pino met regelmaat voor het doelgebied van Thibaut Courtois opdook.

Real Madrid was ietwat onnauwkeurig in de aanval en had sowieso moeite om voor gevaar te zorgen. Een controversieel moment na ruim een half uur spelen had het duel uit balans kunnen brengen. Na een duel met Raúl Albiol ging Nacho Fernández naar de grond en vroegen de spelers van Real Madrid om een strafschop. Daar wilde scheidsrechter Jesus Gil Manzano echter niet aan en zodoende bleef het contact met de schouder onbestraft.

Ancelotti greep in de rust in en bracht Eduardo Camavinga binnen de lijnen, in de plaats van Rodrygo. Al na enkele minuten had Real Madrid uitzicht op de 1-0 toen Eder Militao de bal na een vrije trap van Marco Asensio niet goed met het hoofd raakte. Villarreal beet echter ook van zich af: eerst via een inzet van Danjuma en daarna via een diagonale inzet van Paco Alcácer.

Real Madrid had zichtbaar moeite om voor gevaar te zorgen: het ontbrak aan diepgang in het spel en vaak leek het erop alsof er sprake was van een handbalwedstrijd. Acht minuten voor tijd was Gerónimo Rulli desondanks belangrijk toen de doelman na een kopbal van Isco bijna op de doellijn redding bracht. Het is voor Real Madrid de eerste misstap sinds de terugkeer naar het Santiago Bernabéu.