Schmidt: ‘Ik vond ons beter spelen dan tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal’

Zaterdag, 25 september 2021 om 19:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:52

PSV is zaterdagavond op bezoek bij Willem II tegen een nieuwe zeperd aangelopen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Roger Schmidt ging door een eigen goal van Eran Zahavi en een blunder van Joël Drommel met 2-1 ten onder. Desondanks stemde het spel van PSV de Duitse trainer tevreden. Schmidt vond dat zijn ploeg tegen Willem II een betere wedstrijd op de mat legde dan tegen Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, toen zijn ploeg met 0-4 zegevierde.

PSV leed de tweede nederlaag van het seizoen en heeft dit seizoen al zes verliespunten. "Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld", stak Schmidt van wal voor de camera van ESPN. "We hebben veel kansen gecreëerd, weinig weggegeven en toch 2-1 verloren, dat is voetbal. Maar ik kan moeilijk verwijten maken naar mijn spelers, omdat ze in mijn optiek een goede reactie hebben gegeven op de laatste wedstrijden, waarin we niet goed speelden. Wat blijft hangen is natuurlijk wel het resultaat."

Schmidt vond zijn ploeg domineren tegen Willem II. "Op een andere manier dan we gebruikelijk doen", ging de Duitser verder. "We hebben beter gevoetbald, waren agressief in het druk zetten en stonden goed georganiseerd. In de eerste helft hebben zij één schot op doel gehad en die viel binnen uit een vrije trap. We waren ongelukkig vandaag. Maar oké, we hebben ook in aanvallend opzicht wat laten liggen, gezien de kansen in de eerste twintig minuten. Willem II was veel aan het verdedigen, dan moet je geduld hebben. We kwamen vaak genoeg in de zestien en werden gevonden, maar de keeper heeft een paar goede ballen gepakt.

Timon Wellenreuther greep bij Willem II een hoofdrol en had onder meer een schitterende redding in huis op een kopbal van Marco van Ginkel van dichtbij. "We zullen moeten accepteren dat we niet in staat waren om vaker dan één keer te scoren vandaag." Zijn eigen doelman ging daarentegen wel in de fout bij de 2-1. "Dat is onderdeel van het voetbal en onderdeel van zijn ontwikkeling. Hij is nog jong. We winnen samen en we verliezen samen. Tot dit moment speelde hij een prima seizoen. Zijn ontwikkeling is van nul naar honderd gegaan in de laatste weken. Hij speelt nu voor PSV, is onderdeel van Oranje en speelt Europese wedstrijden. Vandaag heeft hij gezien wat er in het voetbal kan gebeuren."

Schmidt benadrukte tot slot dat hij zijn ploeg beter vond spelen dan tegen Ajax eerder dit seizoen. "We hebben vandaag een betere wedstrijd op de mat gelegd dan tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal, toen we met 0-4 wonnen. We hebben veel meer kansen gecreëerd. Het enige verschil was dat we vandaag niet in staat waren om vaker te scoren. We hebben goed verdedigd, speelden met een goede intensiteit en de spelers wisten elkaar veelvuldig te vinden. Wat kan ik dan zeggen tegen het team?"