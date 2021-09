Joël Drommel leidt met gigantische fout nederlaag voor PSV in

Zaterdag, 25 september 2021 om 18:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:39

PSV heeft zaterdag op bezoek bij Willem II zijn tweede competitienederlaag van het seizoen geleden. Een blunder van Joël Drommel lag daaraan ten grondslag. De doelman van PSV wist een op het oog makkelijk schot van Ché Nunnely niet te keren en zag de bal knullig binnen vallen. In de eerste helft had Eran Zahavi zijn ongelukkige eigen doelpunt goedgemaakt met een rake kopbal: 2-1 voor Willem II. Daardoor klimmen de stuntende Tilburgers over PSV heen naar plek twee.

Bij PSV keerden Ibrahim Sangaré en Mario Götze terug in de basis na blessureleed, terwijl Marco van Ginkel de voorkeur kreeg boven Davy Pröpper. Bij afwezigheid van Noni Madueke begon Ritsu Doan als rechterspits. Fred Grim besloot bij Willem II om de jonge Vincent Schippers op de rechtsbackpositie voor de leeuwen te gooien, waar Godfried Roemeratoe nog speelde tegen RKC Waalwijk (1-1).

Au. Joël Drommel gaat in de fout, @willemii wint. De Tilburgers staan nu boven PSV op de tweede plaats ??#wilpsv pic.twitter.com/AgEZA6RznR — ESPN NL (@ESPNnl) September 25, 2021

Willem II kwam vanaf het startsignaal onder grote druk te staan. Een voorzet van Doan ging aan iedereen voorbij, waarna Cody Gakpo de bal oppikte en hard op Timon Wellenreuther knalde. Philipp Max raakte de bal slecht bij een poging van een meter of zestien, terwijl Zahavi in enorme vrijheid recht op Wellenreuther kopte. Aan de overzijde van het veld maakte de spits van PSV vervolgens een eigen doelpunt, door een vrije trap van Gorkem Saglam ongelukkig met het hoofd richting de kruising te verlengen: 1-0.

PSV bleef de aanval zoeken en kreeg nieuwe kansen op een doelpunt. Zahavi kwam net te laat om een harde voorzet van Max binnen te glijden, maar was enkele minuten later wél op tijd om een hoge voorzet van de linksback binnen te koppen: 1-1. Zahavi botste daarbij hard op Derrick Köhn, maar kon de wedstrijd uiteindelijk vervolgen. Sangaré had PSV nog voor rust op voorsprong kunnen zetten, maar wist de bal met het bovenbeen niet naar het doel te sturen.

In de tweede helft probeerde Gakpo het met een schot, dat afketste en net naast ging. Van Ginkel dacht na een uur spelen een hoekschop van Gakpo binnen te koppen, maar Wellenreuther voorkwam dat met een weergaloze reflex op de doellijn. Daarna probeerde Max het door van links naar binnen te komen en met rechts rakelings naast te mikken. Willem II had aanvallend nauwelijks iets in te brengen, maar kwam toch tot scoren. Een afstandsknal van Ché Nunnely leek makkelijk te pakken voor Drommel, die de bal uit zijn handen liet glippen en zo een grote fout beging: 2-1. PSV ging op zoek naar een resultaat en invaller Carlos Vinícius bediende andere nieuwkomer Maximiliano Romero, die een-op-een op Wellenreuther schoot.