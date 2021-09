Slot weigert in te gaan op gevoelig onderwerp: ‘Zou heel onverstandig zijn’

Vrijdag, 24 september 2021 om 14:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:39

Arne Slot heeft vrijdagmiddag geweigerd om in te gaan op een vraag over AZ. De oefenmeester van Feyenoord, die eind vorig jaar plots werd ontslagen als trainer van AZ, noemde het 'onverstandig' om woorden vuil te maken aan de situatie bij zijn vorige werkgever. De Alkmaarders kennen een uiterst dramatische seizoensstart en bezetten momenteel de zeventiende plaats in de Eredivisie met drie punten uit vijf duels.

Tegen het einde van de persconferentie werd Slot door een verslaggever van De Telegraaf gevraagd naar de situatie bij AZ. "Elk woord wat ik daarover zou zeggen zou ik heel onverstandig vinden. Dat is aan hun om dat op te lossen", reageerde Slot gedecideerd. Slot werd vorig jaar december door AZ op straat gezet toen de club hoogte kreeg van de gesprekken tussen Feyenoord en hem. Hij werd daarop vervangen door Pascal Jansen, die met vier nederlagen uit de eerste vijf wedstrijden een dramatische start kent van dit Eredivisieseizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wel ging Slot in op de woorden van Roger Schmidt. De trainer van PSV zei na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-2) dat de Deventer ploeg 'de beste tegenstander van het seizoen was' tot dat moment voor de Eindhovenaren. En dat terwijl Feyenoord PSV afgelopen zondag vernederde met 0-4. "De week voor onze wedstrijd hadden ze het veel moeilijker, op bezoek bij AZ", zei Slot. "Het zegt vooral iets over hoe goed wij dan aan het seizoen begonnen zijn. Wij hebben met FC Utrecht, Heerenveen, PSV en Willem II allemaal ploegen gehad die nu in de top staan. En Go Ahead hebben we ook nog gehad."

Slot kan tegen NEC een vervolg geven aan een bijzonder knappe serie, daar hij tot op heden alle thuiswedstrijd van Feyenoord in alle competities winnend wist af te sluiten: vijf stuks. De laatste trainer die het voor elkaar kreeg om de eerste zes duels te winnen was interim-traine Clemens Westerhof in december 1980. "Ik probeer het altijd in perspectief te plaatsen. De voorronde van de Conference League is natuurlijk wel een niveau waar niet alle trainers van Feyenoord mee begonnen zijn. Desondanks is het wel heel prettig dat we die wedstrijden gewonnen hebben."